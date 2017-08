Semnificatiile zilei de 25 august

In 1609 astronomul italian Galileo Galilei inventeaza primul sau telescop terestru cu refractie.

In 1891 Thomas Edison brevetaza filmul de 35 mm.

In 1929 este testate prima cabina catapultabila de avion construita in premiera de românul Anastasie Dragomir, pe aeroportul Orly, Paris.

In 1954 este marcata prima participare a României la Campionatele Europene de atletism, cu Iolanda Balaș pe locul secund, inregistrand saritura in inaltime de 1,65 m.

In 1988 centrul istoric al Lisabonei este distrus de un incendiu.

In 1991 are loc debutul pilotului de Formula 1 Michael Schumacher, in Marele Premiu al Belgiei.

In 1802 se naste Nikolaus Lenau, poet romantic de limba germana, originar din Banat; in 1873, Lucia Sturdza Bulandra – actrita româna; in 1930, Sean Connery – actor britanic; in 1936, Sebastian Papaiani – actor român, iar in 1974, Frédéric Belinsky – chitarist francez de jazz.

In 1776 moare David Hume, filozof și istoric englez; in 1819, James Watt – inginer si inventator englez; in 1900, Friedrich Nietzsche – filozof german; in 1907, Bogdan Petriceicu Hasdeu – scriitor și filolog român; in 2012, Neil Armstrong – astronaut american, primul om care a ajuns pe Luna, iar in 2016, James Watson Cronin – fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 1980.