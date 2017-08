Extraordinarele beneficii ale paharului de APĂ cu LĂMÂIE băut dimineata

Care este primul lucru pe care trebuie sa-l pui in gura imediat dupa ce te trezesti? Nu cafeaua, nu micul dejun, nici macar un smoothie.

Nutritionistii au cazut de acord ca un pahar de apa plata cu suc de lamaie proaspat stors poate face minuni in organism.

De ce trebuie sa-ti incepi ziua cu un pahar de apa plata cu lamaie

1. Iti detoxifiaza pielea si corpul

Apa cu lamaie iti curata sistemul digestiv de orice toxine care au stat peste noapte in corpul tau. Lamaia este un diuretic natural si iti ajuta corpul sa se detoxifice. Continutul mare in vitamina C ajuta si el la eliminarea impuritatilor din sange si contribuie la o pielea mai curata si mai sanatoasa.

2. Iti alcalinizaza corpul

Desi lamaia este un aliment acid, cand ajunge in corp devine unul din cele mai puternice alimente cu efect alcalinizator. Contine atat acid citric cat si acid ascorbic, ambele foarte usor de metabolizat, care favorizeaza absorbtia mineralelor in sange.

3. Stimuleaza digestia

Lamaia este un tonic digestiv. Iti ajuta stomacul la digestie si stimuleaza intreg tractul gastrointestinal si chiar are un impact pozitiv bacteriei Helicobacter pylori. Daca bei o apa plata cu lamaie in fiecare dimineata, te vei simti mai energic, vei scapa de constipatie si de toate neplacerile care vin la pachet cu problemele digestive.

4. Iti intareste imunitatea

Un pahar de apa cu lamaie este tot ce ai nevoie pentru o protectie puternica impotriva racelilor, datorita continutui mare de vitamina C. Insa, beneficiile nu se opresc aici. Potasiul stimuleaza creierul si controleaza presiunea sanguina, iar asta inseamna ca esti protejat si pe termen lung impotriva bolilor cardiace.

5. Te ajuta sa slabesti

Lamaile sunt bogate in fibre pectine, care confera senzatia de satietate pentru mai mult timp. Lamaile sunt totodata diuretice si alcaline, iar studiile au demonstrat ca persoanele cu corpul alcalin slabesc mult mai usor.

Ce trebuie sa stii inainte sa bei apa cu lamaie?

Temperatura apei: trebuie sa fie caldura sau chiar usor fierbinte, cat mai apropiata de temperatura corpului tau. Apa rece poate fi un soc pentru organism, pe cand apa fierbinte distruge enzimele benefice continute de lamaie.

Protejeaza-ti dintii: deoarece lamaile sunt acide, este bine sa bei apa cu lamaie cu un pai.

Foloseste lamai proaspete: stoarce-le chiar atunci si foloseste-le si pulpa.

Sursa: http://foodstory.stirileprotv.ro