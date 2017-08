Semnificatiile zilei de 20 august

In anul 1000 este intemeiat statul maghiar de catre Sfântul Stefan, zi devenita ulterior zi nationala in Ungaria.

In 1791 navigatorul danez Vitus Jonas Behring descopera Alaska.

In 1866 se incheie oficial Razboiul Civil American.

In 1884 iese de sub tipar primul mare cotidian românesc, “Universul”.

In 1968 armatele pactului de la Varsovia invadeaza Cehoslovacia, punand capat perioadei de liberalizare a regimului comunist, cunoscuta sub numele de Primavara de la Praga.

In 1968 iese de pe poarta uzinei de la Colibasi, Pitesti, primul autoturism românesc, Dacia 1100.

In 1981 intra in vigoare acordul de incetare a atacurilor impotriva Iranului, conflict soldat cu peste 300.000 de victim din randul irakienilor.

In 1991 Estonia isi declara independenta fata de Uniunea Sovietica.

In 1779 se naste Jöns Jakob Berzelius, chimist si mineralog suedez; in 1864, Ion I. C. Bratianu – politician român, prim-ministru al României; in 1920, Zoe Dumitrescu-Busulenga – istoric literar român; in 1945, Cristian Gatu -handbalist român, iar in 1992, Demi Lovato – actrita si cantareata americana.

In 1854 moare Friedrich Wilhelm Schelling, filozof german; in 1872, Dimitrie Bolintineanu – scriitor si publicist român; in 1910, Nicolae Manolescu – medic oftalmolog si educator sanitar, intemeietorul scolii românesti de oftalmologie; in 1917, Adolf von Baeyer – chimist german, laurat al Premiului Nobel pentru Chimie in 1905; in 1980, Joe Dassin – cantaret si compozitor franco-american, iar in 2013, Costica Stefanescu – fotbalist român.