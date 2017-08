Semnificatiile zilei de 18 august

In 1201 este fondat orasul Riga.

In 1844 ia fiinta „Roata de Pompieri” – serviciu cu structura militara, imparțit in sase grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 subofițeri si 256 soldati si era dotat cu 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 cangi si 50 lopeți de lemn.

In 1868 este descoperit heliul de catre astronomul francez Pierre Jules César Janssen, prin analiza cromosferei Soarelui in timpul unei eclipse solare totale observate in Guntur, India.

In 1920 le este garantat dreptul la vot femeilor din SUA.

In 1939 moasele si medicii obstetricieni din Germania sunt incurajați sa raporteze nou-nascuții cu handicap, debutand astfel “Programul de eutanasiere nazist”.

In 1941, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordona incetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal si a handicapaților.

In 1949 ziua de 23 august este declarata sarbatoare naționala in România, care va fi abrogata in 1990, cand va fi proclama ziua de 1 decembrie drept sarbatoare naționala.

In 1883 se naste Mihai Ciuca, medic bacteriolog si parazitolog; in 1916, Neagu Djuvara – istoric român; in 1933, Roman Polanski – regizor francez de origine poloneza; in 1936, Robert Redford – actor si regizor american; in 1952, Patrick Swayze – actor american, iar in 1969, Edward Norton – actor american.

In 1227 moare Ginghis Han, lider mongol; in 1850, Honoré de Balzac – scriitor francez; in 1858, Barbu Lautarul (Vasile Barbu) – cantaret, cobzar si violinist; in 1944, Alexandru Serbaescu – as al aviatiei de vanatoare române, iar in 1998, Iosif Sava – muzicolog, realizator de emisiuni radio si de televiziune.