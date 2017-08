Semnificatiile zilei de 17 august

In 1807 primul vapor comercial al lui Robert Fulton efectueaza prima sa cursa pe raul Hudson.

In 1896 se inregistreaza, in Londra, prima victima decedata ca urmare a unui accident rutier in care este implicat un automobil.

In 1945 Indonezia isi proclama independent fata de Olanda, zi devenita sarbatoare nationala.

In 1962 politistii de frontiera est-germani ucid un baiat de 18 ani, Peter Fechter, in timp ce acesta incerca sa treaca Zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind prima victima a zidului.

In 1977 spargatorul de gheata sovietic “Arktica” este prima nava de suprafata care atinge Polul Nord.

In 1998, in timpul “Scandalului Lewinsky”, presedintele american Bill Clinton admite in marturia inregistrata ca a avut o “relatie fizica necorespunzatoare” cu interna de la Casa Alba, Monica Lewinsky si ca a “indus in eroare oamenii” despre relatia lor.

In 1872 se naste Traian Vuia, constructor român de avioane, pionier al aviatiei mondiale; in 1892, Mae West – actrita, scenarista si sex-simbol american; in 1904, Cornel Hategan – fizician român, membru correspondent al Academiei Române; in 1941, Stere Adamache – fotbalist român; in 1943, Robert De Niro – actor american; in 1953, Herta Müller – scriitoare si traducatoare germana, originara din România, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura in 2009; in 1960, Sean Penn – actor american; in 1963, Ruxandra Cesereanu – prozatoare româna, iar in 1984, Cristian Pulhac – fotbalist român.

In 1898 moare Carl Zeller, jurist si compozitor austriacș in 1925, Ioan Slavici – scriitor român; in 1964, Mihai Ralea – psiholog, sociolog, eseist, estetician si filosof român, membru al Academiei Române, iar in 2014, Dan Haulica – critic de arta român.