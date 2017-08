Semnificatiile zilei de 12 august

Astazi este Ziua Internationala a Tineretului, marcata de Adunarea Generala a ONU in 1999. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabila se concentreaza asupra rolului de lider al tinerilor in asigurarea eradicarii saraciei si realizarea dezvoltarii durabile prin consum si productie durabila.

Programul mondial de actiune pentru tineret, adoptat de Adunarea Generală a ONU in 1995, stabilesște un cadru de politici si orientari pentru actiunile nationale si de sprijin international in vederea imbunatatirii situatiei tinerilor. Acesta joacă un rol important in dezvoltarea tinerilor. Tinerii din intreaga lume pot realiza o unitate la nivel mondial pentru a sparge tiparele trecutului si a asigura lumii un viitor mai durabil. Agentia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) avertizeaza ca lipsa incurajarii, responsabilizarii si ocaziilor de a-si dezvolta aptitudinile si independent, la inceputul vietii, le pot reduce tinerilor sansa de a trai independent si de a participa in cadrul comunitatii.

In 1871 se infiinteaza Cabinetul Numismatic al Academiei Române, prin donatiile lui Al. Papiu Ilarian si V.A. Urechia.

In 1883 moare ultimul exemplar de Quagga – o subspecie de zebra din Africa de Sud, intr-o gradina zoologica din Amsterdam.

In 1903 iese de pe portile uzinei din Detroit primul model al masinii Ford „T”.

In 1949 sunt semnate Conventiile de la Geneva de catre 18 state.

In 1981 iese pe piata primul calculator personal IBM – 5150.

In 1816 se naste Ion Ghica, prozator, economist si om politic român; in 1913, Clody Bertola – actrita româna de teatru si film; in 1916, Ioan Dicezare – pilot român; in 1939, George Hamilton – actor american; in 1954, François Hollande – politician francez, presedinte al Frantei; in 1971, Pete Sampras – jucator american de tenis; in 1972, Marius Florea Vizante – actor român, iar in 1990, Mario Balotelli – fotbalist italian

In 1933 moare Alexandru Philippide, lingvist si filolog român; in 1955, Thomas Mann – scriitor german, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1929; in 1965, Constantin Kirițescu – om de stiinta, zoolog, publicist si istoric român; in 1982, Henry Fonda – actor american, iar in 2014, Lauren Bacall – actrita americana.