Semnificatiile zilei de 10 august

In 1500 Stefan cel Mare daruieste Manastirii Putna, Marea Dvera a Rastignirii – broderie monumentala de o valoare deosebita, in colturile lucrarii, in present, fiind portretele votive ale lui Stefan si Mariei Voichita.

In 1519 cele cinci corabii aflate sub comanda lui Fernando Magellan pornesc din Sevilla, in prima calatorie in jurul lumii.

In 1539 limba franceza devine uzuala in documentele oficiale, in locul limbii latine, in urma Ordonantei de la Villers-Cotterêts, semnata de Francisc I al Frantei.

In 1675 este infiintat “Observatorul Regal din Greenwich”, care in 1948 este transferat in castelul Herstmonceux (Sussex), iar vechea cladire a observatorului, construita de Wren, este, in prezent, inconjurata de un parc in centrul Londrei.

In 1875 este pusa piatra de temelie a castelului Peles din Sinaia.

In 1897 aspirina este izolata pentru prima data de chimistul german Felix Hoffmann.

In 1951 se inregistreaza cea mai ridicata temperatura din România: +44,5° C in judetul Braila.

In 1974 este inaugurata Sala Polivalenta din Bucuresti.

In 2003 are loc oficierea casatoriei dintre cosmonautul rus Juri Iwanowitsch Malentschenko – aflat pe Statia Spatiala Internationala, in spatiu – si Ekaterina Dmitrieva – aflata in Texas.

In 1864 se naste Nicolae Filip, medic veterinar si agronom, conducatorul primului institut zootehnic din România; in 1884, Panait Istrati (Gherasim Istrati) – scriitor român; in 1927, Barbu Cioculescu – poet, memorialist, publicist si traducator român; in 1929, Tamara Buciuceanu-Botez, actrita româna de teatru si film; in 1959, Rosanna Arquette – actrita americana; in 1960, Antonio Banderas – cantaret si actor spaniol; in 1969, Ioana Dragan – prozatoare româna, iar in 1973, Ioan Viorel Ganea – fotbalist român.

In 1981 moare Vasile Bratulescu, pictor român; in 1984, Virgil Mazilescu – poet si traducator român; in 2003, Constantin Galeriu – preot si profesor de teologie român, iar in 2012, Ioan Dicezare – pilot român.