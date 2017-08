Retete de ceai cu gheata aromat si racoritor

Vremea caniculara din ultimele zile si care se anunta si in continuare cere remedii cat mai diverse. Un remediu delicios pentru canicula este ceaiul cu gheata, pe care cei din sudul Statelor Unite il savureaza de peste 200 de ani.

Primele documente care atesta consumul acum celebrului ice tea dateaza de pe la sfarsitul secolului al XVIII-lea, cand in Carolina de Sud, S.U.A. incepusera sa se cultive arbori de ceai, singura zona din S.U.A. in care se cultivau, de altfel. In acea perioada, in diverse carti de bucate erau prezentate retete de ice tea in combinatie cu alcool, care erau mai degraba niste punch-uri. La vremea respectiva se folosea doar ceai verde, ulterior au inceput a se folosi si sortimente de ceai negru si ceai de fructe in retete de ceai cu gheata tot mai diverse.

Cei mai mari consumatori de ceai cu gheata sunt, desigur, americanii, in special cei din sudul Statelor Unite, unde acest preparat este consumat nu doar in zilele calduroase de vara, ci tot timpul anului, mai ales in timpul meselor.

Popularizarea ceaiului rece i se datoreaza lui Richard Blechynden, proprietarul unei plantatii de ceai, care, in vara torida din 1904, in timpul targului mondial organizat la St. Louis, a avut ideea sa adauge gheata in ceaiul pe care il pregatise cald pentru o degustare. Perioada Prohibitiei care a urmat nu a facut decat sa impulsioneze consumul de ceai rece.

Retete de ceai cu gheata

Ceai rece cu vanilie si fructe

Intr-un litru de apa minerala, infuzati 6 linguri de ceai verde cu vanilie, timp de aproximativ 3 minute si apoi adaugati gheata. Asociati cu fructele dvs preferate. Este delicios cu ananas, piersici sau cu pepene.

Cu suc de portocale

Se stoarce sucul de la 2 portocale. La un litru de apa, se adauga 6 linguri de ceai verde si este infuzat aproximativ 3 minute. In vasul in care ceaiul este gata de servire, puneti suc de portocale si adaugati gheata.

Cu pepene verde si busuioc

Intr-un litru de apa, infuzati 6 linguri de ceai verde si adaugati cateva felii de pepene verde. Se lasa sa stea 5 minute. Puneti intr-un pahar cu gheata si garnisiti cu frunze de busuioc.

Ceai negru rece cu ghimbir si menta proaspata

Intr-un litru de apa, infuzati, timp de 4 minute, 5 linguri de ceai negru. Adaugati putin ghimbir ras proaspat, o crenguta de menta si un pic de zahar brun. Adaugati gheata si serviti bine refrigerat.

Sursa: www.casepractice.ro