Semnificatiile zilei de 6 august

Astazi este Ziua Hiroshimei – Ziua mondiala a luptei pentru interzicerea armei nucleare. In 1945, un bombardier american supranumit “Enola Gay”, arunca o incarcatura mortala cu nume prietenos, Little Boy -„baietelul”, o bomba cu uraniu de 4.400 de kilograme – prima bomba atomica din istoria omenirii, asupra orasului Hiroshima. Dupa doar 3 zile are loc un al doilea eveniment similar, cand un dispozitiv tip implozie, cu plutoniu, denumit “Fat Man” – Grasul, este aruncat asupra orasului Nagasaki. Norul acestei bombe s-a inaltat mai mult de 18 kilometri deasupra hipocentrului exploziei. Folosirea acestor 2 bombe provoaca moartea imediata a peste 100.000 de oameni, majoritatea civili. Cele doua bombe nucleare aveau sa puna la pamant Japonia imperiala si, totodata, puneau capat celui de-al doilea razboi mondial. De atunci au mai fost detonate peste 2.000 de arme nucleare cu scop de testare si demonstrare, sau cu scopuri nemilitare, in minerit sau construirea de canale. In prezent sunt recunoscute oficial ca puteri nucleare Statele Unite ale Americii, Rusia, Marea Britanie, Franta, China, India si Pakistan.

In 1863 intra in functiune, la Londra, primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungimea de 6,3 kilometri, tractiunea fiind realizata cu o masina cu abur.

In 1867 se infiinteaza Biblioteca Academiei Române.

In 1890 criminalul William Kemmler, condamnat la moarte, devine prima persoana executata pe scaunul electric, in inchisoarea Auburn din New York.

In 1926 Canalul Manecii este traversat inot, pentru prima oara, de catre o femeie, inotatoarea americana Gertrude Ederle inregistrand acest record, in 14 ore.

In 1973 compozitorul si cantaretul american Stevie Wonder sufera un grav accident rutier in urma caruia isi pierde complet vederea.

In 1991 programatorul britanic Tim Berners-Lee publica primele sale idei pentru realizarea unui sistem de documente legate intre ele prin Internet, sistem ce avea sa fie denumit World Wide Web.

In 1866 se naste Maria Ciucurescu, actrita româna, promotoare a scolii realiste românești; in 1868, Paul Claudel – poet, dramaturg si eseist francez; in 1881, Sir Alexander Fleming – bacteriolog britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie si Medicina in 1945; in 1928, Andy Warhol – grafician si pictor american; in 1941, Cezar Ivanescu – poet român, iar in 1972, Geri Halliwell – cantareata britanica, membra a trupei Spice Girls si Monica Davidescu – actrita româna de teatru si film.

In 1660 moare Diego Velázquez, pictor spaniol; in 1887, George Cretianu – poet si publicist român, membru de onoare al Academiei Române; in 1973, Sica Alexandrescu – regizor român; in 2000, Petre Gheorghiu – actor român, iar in 2015, Malvina Urșianu – scenaristă româna.