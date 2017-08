Semnificatiile zilei de 3 august

Astazi este Ziua Orasului Timisoara, instituita in 1999, spre a marca instaurarea primei administratii românesti in anul 1919. La 3 august 1919, trupele armatei române, sub comanda colonelului Virgil Economu, intrau in Timisoara pe fosta cale a Recasului, azi Calea Dorobantilor. Tricolorul impodobea casele orasului iar poporul, imbracat in haine de sarbatoare, astepta sa-i salute pe dorobantii români in piata, care, de atunci, se numeste Piata Unirii, unde s-a desfasurat solemnitatea oficiala de primire. La o saptamana distanta, banatenii votau unirea Banatului cu România, moment ce aduce o mare contributie la reintregirea teritoriilor românesti.

In 1778 este inaugurat Teatrul Scala din Milano.

In 1914 este inaugurat Canalului Panama, avand o lungime de 79,6 km, latime intre 30 si 300 m si adancime de 14 metri.

In 1929 se creaza “Regia autonoma a postelor, telegrafelor si telefoanelor” – PTT.

In 1958 Polul Nord este atins, sub calota de gheata, de submarinul atomic american “Nautillus””.

In 1913 se naste Marin Voiculescu, medic român, membru al Academiei Române; in 1935, Maria Biesu – soprana din Republica Moldova; in 1940, Martin Sheen – actor american; in 1950, Dinu Patriciu – om de afaceri român; in 1962, Mariana Bitang – antrenoare federala de gimnastica feminina; in 1969, Mihaela Radulescu – realizatoare si moderatoare de emisiuni tv, iar in 1979, Evangeline Lilly – model si actrita canadiana

In 1857 moare Eugène Sue, scriitor francez; in 1889, Veronica Micle – poeta româna; in 1895, Dimitrie Brândza – medic si botanist român, iar in 2008, Aleksandr I. Soljenitin – scriitor, dramaturg si istoric rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1970.