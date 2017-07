Semnificatiile zilei de 25 iulie

Astazi este Ziua Radiolocatiei, marcand aparitia primei structuri militare inzestrate cu statii de radiolocatie in Armata Româna, in 1939.

In 1949 ia fiinta Serviciul General de Panda si Alarma, cu scopul de aparare antiaeriana activa si pasiva a teritoriului, prima componenta a apararii active urmata de Aviatie si Mijloace de aparare contra aeronavelor. Arma radiolocatie a avut propriile instituii de invatamant militar pentru formarea ofiterilor de radiolocatie. Dotarea subunitatilor de radiolocatie cu sisteme radar modulare trididimensionale cu raza lunga de actiune, dar si cu cu raza mica si de actiune Gap Feller si operationalizarea Centrului de Operatii pentru Suveranitate Aeriana (ASOC) au creat bazele modernizarii si trecerii de la radiolocatia analogica la cea digitala cu protectie la toate categoriile de bruiaj.

In 1909 pionierul francez al aviatiei Louis Blériot realizeaza prima traversare in avion a canalului Manecii, in 37 de minute.

In 1946 Statele Unite testeaza prima bomba atomica subacvatica in apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.

In 1978 se naste primul copil conceput prin fecundare artificiala, in Anglia, fetita Louise Brown, procedeu realizat de profesorii Roger Edwards si Patrick Steptoe.

In 1984 cosmonautul sovietic Svetlana Savitskaya devine prima femeie din lume care ajunge in cosmos.

In 2007 Pratibha Patil devine prima femeie care detine functia de presedinte al Indiei.

In 1864 se naste Ioan Bogdan, istoric si filolog român, membru si vicepresedinte al Academiei Române; in 1876, Mihai Codreanu – poet român, membru corespondent al Academiei Române; in 1967, Matt LeBlanc – actor american, iar in 1973, Kevin Phillips – fotbalist englez.

In 1945 moare Enea Hodos, scriitor, folclorist si publicist român, membru corespondent al Academiei Române; in 1964, Cornel Medrea – sculptor român; in 1969, Otto Dix – pictor, desenator si gravor considerat unul dintre cei mai importanti artisti plastici germani ai secolului XX, iar in 1970, Marioara Tanase – interpreta româna de muzica populara si romante.