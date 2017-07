Semnificatiile zilei de 23 iulie

Astazi este Ziua Presei Militare Române, data aleasa spre a aminti aaritia, la 23 iulie 1859, a primei publicatii a Armatei Române – “Observatorul militar, diariu, politicu si scientificu”. Seria noua a acestei publicatii iese de sub tipar in 1994. In 2004, la implinirea a 145 de ani de la infiintarea primei publicatii militare românesti, saptamanalul “Observatorul militar” este decorat cu Ordinul “Meritul Cultural” in gradul de Cavaler. La aceasta data sunt omagiate generatiile de ziaristi îi uniforma.

In 1881 se infiinteaza Federatia Internationala de Gimnastica, la Liège, Belgia, cea mai veche federatie sportiva internationala.

In 1984 Vanessa Williams devine prima Miss America care demisioneaza renuntand la coroana de Miss dupa ce apar fotografii nud ale ei in revista Penthouse.

In 1991 Banca Nationala a României emite norme privind infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar.

In 1869 se naste Gheorghe Adamescu, istoric literar, membru al Academiei Române; in 1912, Moses Rosen – fost sef al Cultului Mozaic din România; in 1920, Amália Rodrigues – cantareata si actrita portugheza; in 1961, Woody Harrelson – actor american nominalizat pentru roluri in mai multe filme la premiile Oscar si Golden Globe; in 1967, Philip Seymour Hoffman – actor si regizor american; iar in 1989, Daniel Radcliffe – actor englez.

In 1851 moare Constantin Daniel Rosenthal, pictor si revolutionar pasoptist; in 1916, William Ramsay – chimist scotian; in 1966, Montgomery Clift – actor american; in 2011, Amy Winehouse – cantareata britanica, iar in 2013, Djalma Santos – fotbalist brazilian.