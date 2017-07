Semnificatiile zilei de 19 iulie

In 1900 este inaugurat metroul din Paris.

In 1922 are loc primul meci al echipei de tenis a României in Cupa Davis, meciul India – România, finalizat cu scorul de 5-0.

In 1954 este lansat primul disc single semnat Elvis Presley – That’ s All Right.

In 1996 se desfasoara a XXVI-a editie a Jocurilor Olimpice, la Atlanta, SUA, cand delegatia României cu 168 de sportivi participanti la 18 dintre cele 31 discipline olimpice, se claseaza pe locul 14 cu cele 4 medalii de aur, 4 de argint si 6 de bronz.

In 2013 alpinistii români Zsolt Torok, Marius Gane, Aurel Salasan si Teo Vlad reusesc, in premiera româneasca, sa cucereasca varful pakistanez Nanga Parbat, inalt de 8.125 m.

In 1814 se naste Samuel Colt, industrias si inventator american, celebru pentru popularizarea revolverului; in 1834, Edgar Degas – pictor francez; in 1946, Ilie Nastase – jucator român de tenis; in 1954, Elena Ștefoi – poeta, publicista si diplomata româna, iar in 1984, Diana Mocanu – inotatoare româna.

In 1374 moare Francesco Petrarca, poet italian; in 1931, Nicolae Paulescu – medic român, descoperitorul insulinei; in 1976, Henri Catargi (Togo) – pictor român; in 1993, Jean Negulesco – regizor american de origine româna, membru de onoare al Academiei Române, iar in 2011, Arsenie Papacioc – duhovnic român.