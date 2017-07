Semnificatiile zilei de 17 iulie

In 1931 apare Legea privind autonomia universitara in România, care prevedea si transformarea “Conservatorului de Muzica si Arta Dramatica” in “Academia de Muzica si Arta Dramatica”.

In 1955 se inaugureaza parcul de distractii “Disneyland”, cu mare fast, in prezenta a peste 30.000 de vizitatori veniti de pretutindeni, ceremonie transmisa in direct la TV.

In 1976 incepe cea de-a XXI-a editie a Jocurilor Olimpice de Vara, la Montreal, Canada, unde gimnasta Nadia Comaneci va obtine 3 medalii de aur, iar România ocupa locul 9 pe natiuni, cu 4 medalii de aur, 9 de argint si 14 de bronz.

In 1980 sunt inaugurate lucrarile de constructie a centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda.

In 1985 este fondata, la Paris, de catre 17 state , “Agentia de Coordonare a Cercetarilor Europene” – EUREKA – European Research Co-ordination Agency.

In 1995 are loc, la Bruxelles, prima Reuniune in formula “16+1” a NATO, cu participarea tarilor membre ale Aliantei si a Rusiei, cand se semneaza acordul interimar de parteneriat si cooperare economica intre Uniunea Europeana si Rusia.

In 1803 se naste Iosif Romanov, librar, editor si tipograf din Bucuresti; in 1894, Georges Henri Lemaître – fizician belgian; in 1950, Damon Harris – cantaret American, membru a formatiei The Temptations; in 1952, David Hasselhoff – actor si cantaret american; in 1954, Angela Merkel – politician german, cancelar al Germaniei, iar in 1982, Mihai Patrascu – informatician român.

In 1907 moare Hector Malot, scriitor francez; in 1912, Henri Poincaré – matematician francez; in 1923, Theodor Rosetti – publicist si politician român, iar in 2002, Gabriela Manole-Adoc – sculptorita româna.