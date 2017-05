Semnificatiile zilei de 14 aprilie

Astazi sarbatorim Ziua Adolescentului si Ziua Tatalui, ambele marcate in a doua duminica a lunii mai.

Ziua Tatalui este sarbatorita, in tara noastra, incepand cu anul 2010. Semnificatia acestei zile este legata direct de pozitia unui tata in familie, precum ai in societate. Ziua Tatalui ajuta la recunoasterea contributiei individuale a fiecaruia dintre cei doi parinti la viata de familie in particular si la construirea societatii in general. Fiecare copil are nevoie atat de tatal, cat si de mama sa pentru a creste in mod armonios. România era printre putinele state care nu aveau o astfel de traditie a sarbatorii zilei tatalui. Un comportament parental si stil de viata sanatos constituie modele pentru copii si, astfel, pot modela societatea in mod pozitiv.

Ziua Adolescentului se sarbatoreste din 1997. Insa, din pacate, nu este foarte mediatizata sau cunoscuta. A fost initiata de actorul George Mihaita, care face si un apel catre “oamenii mari”: “De ziua lor sa facem, fiecare cum putem, un gest de afectiune pentru adolescentii de langă noi“. Un studiu realizat de GfK România, reliefeaza faptul ca tinerii de azi sunt mai dezamagiti de ceea ce le ofera societatea, precum si de valorile pe care aceasta le promoveaza. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 si 20 de ani sunt foarte sensibili la felul in care sunt perceputi de cei din jurul, mai ales in grupurile din care fac parte, dorind, in primul rand, sa-si impuna personalitatea si sa iasa in evidenta. Tinerii doresc să fie ascultati si apreciati pentru ideile si actiunile lor. La randul lor, tinerii admira, in randul personalitatilor autohtone, pe acelea care dau dovada de talent, inteligenta, principii clar creionate, curaj si care au de transmis mesaje personale despre viata.

In 1796 este administrat primul vaccin contra variolei, de catre doctorul englez Edward Jenner.

In 1870 se desfasoara primul meci de rugby, in Noua Zeelanda.

In 1900 participa, pentru prima oara, femei la Jocurile Olimpice de Vara, de la Paris.

In 1948 ia fiinta Clubul Sportiv FC Dinamo Bucuresti.

In 1981 incepe primul zbor al unui român – Dumitru Prunariu – in spatiul cosmic, cu nava Soiuz–40, zbor ce a durat 7 zile, 20 de ore si 42 de minute, activitatea spatiala desfasurandu-se la bordul statiei orbitale “Saliut 6”.

In 1998 este inaugurat primul hotel de 5 stele din România, Athénée Palace – Bucuresti Hilton, construit in 1924 si extins in 1936 si 1965.

In 1812 se naste Costache Negri, scriitor si politician român; in 1920, Ursula Bedners – poeta, prozatoare si traducatoare româna; in 1969, Cate Blanchett – actrita australiana; in 1970, Tibor Selymes – fotbalist si antrenor român de etnie maghiara; in 1971, Sofia Coppola – actrita, regizoare, scenarista si producatoare americana, iar in 1993, Miranda Cosgrove – actrita americana.

In 1912 moare Johan August Strindberg, dramaturg suedez; in 1957, Camil Petrescu – romancier, dramaturg si poet român; in 1987, Rita Hayworth – actrita americana de film; in 1998, Frank Sinatra – cantaret si actor american, iar in 2015, B.B. King – cantaret, compozitor si multi-instrumentist de origine afro-americana.