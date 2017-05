Semnificatiile zilei de 12 mai

Astazi este Ziua Internationala a Asistentilor Medicali, instituita la initiativa Consiliului International al Asistentilor Medicali, creat in anul 1899. Aceasta data a fost aleasa in memoria Florencei Nightingale, fondatoarea primei scoli laice de asistenti medicali din lume, nascuta pe 12 mai 1820. Aceasta zi este sarbatorita inca din 1965, desi intentia acestei celebrari dateaza din 1953, cand Dorothy Sutherland, un oficial al Departamentului Sanatatii si Educatiei din Statele Unite, a propus presedintelui Eisenhower introducerea Zilei Asistentelor.

Prin notiunea de asistent medical – serviciului de Nursing – Organizatia Mondiala a Sanatatii vrea sa atraga atentia asupra acestui serviciu, ca fiind cel mai important in ingrijirea pacientilor. Asistenta medicala este o activitate profesionala, desfasurata in scopul promovarii si mentinerii sanatatii, prevenirii imbolnavirilor, a ingrijirii si recuperarii persoanelor bolnave si sanatoase de la conceptie pana la sfarsitul vietii. In anul 113 este inaugurata, la Roma, “Columna lui Traian”, opera atribuita lui Apollodor din Damasc.

In 1581 este fondata Universitatea din Cluj, de catre de Stefan Báthory, principe al Transilvaniei si rege al Poloniei.

In 1941 inginerul german Konrad Zuse prezinta calculatorul Z3, primul calculator electromecanic programabil.

In 1942 are loc prima gazare in masa din lagarul de concentrare Auschwitz-Birkenau, in urma careia sunt ucisi 1.500 de evrei polonezi.

In 1943 este finalizata construirea cladirii Pentagonului.

In 1907 se naste Katherine Hepburn, actrita americana; in 1916, Constantin Ciopraga – critic si istoric literar român, membru de onoare al Academiei Române; in 1934, Zsolt Kerestely – compozitor de muzica usoara, instrumentist si dirijor; in 1938, Dumitru Farcas – taragotist român; in 1942, Aurelian Andreescu – interpret român de muzica usoara; in 1963, Stefano Modena – pilot de curse italian; in 1978, Dragos Burlacu – pictor si grafician român, iar in 1988, Marcelo Vieira – fotbalist brazilian.

In 1634 moare George Chapman, scriitor englez; in 1933, Jean Bart (Eugeniu P. Botez) – scriitor român, ; in 1970, Nelly Sachs – scriitoare germana, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura in 1966, iar in 2014, Jacinto Convit – medic venezuelan si om de stiinta, dezvoltand un vaccin impotriva leprei.