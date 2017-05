Semnificatiile zilei de 11 mai

In anul 330 are loc inaugurarea solemna a orasului Constantinopol – Istanbulul de astazi – ridicat de imparatul Constantin, pe locul vechii colonii grecesti Byzantion, ca noua capitala a Imperiului Roman de Rasarit, care in 1453 va trece sub stapanire turceasca.

In 1784 limba germana devine limba oficiala din Transilvania.

In 1949 Siamul isi schimba, pentru a doua oara, denumirea in Thailanda, denumire pe care o poarta pana in ziua de astazi.

In 1968 incepe constructia primului autoturism românesc, Dacia.

In 1996 mor 8 persoane in timpul unei incercari de ascensiune a muntelui Everest.

In 1904 se naste Salvador Dalí, pictor, grafician si eseist spaniol, reprezentant de seama al curentului suprarealist in arta; in 1926, Horia Colan – inginer român; in 1963, Natasha Richardson – actrita britanica de teatru si film; in 1977, Mihai Covaliu – scrimer si antrenor român de scrima; in 1978, Laetitia Casta – supermodel si actrita franceza; in 1987, Monica Rosu – gimnasta româna, dubla medaliata cu aur la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena – pe echipe si la sarituri, iar in 1999, Sabrina Carpenter – cantareata si actrita americana.

In 1920 moare William Dean Howells, scriitor american; in 1958, Ion Breazu – istoric si critic literar; in 1980, Géza Vida – sculptor român de etnie maghiara; in 1981, Bob Marley – solist jamaican; in 2006, Floyd Patterson – boxer american, iar in 2014, Margareta Pogonat – actrita româna.