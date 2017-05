Semnificatiile zilei de 8 mai

Astazi este Ziua Mondiala a Crucii Rosii si a Semilunii Rosii, instituita in 1859 de catre Comitetul International al Crucii Rosii. Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie ia fiinta la initiativa unui om de afaceri elvetian, Henry Dunant, in 1859, dupa una dintre cele mai sangeroase batalii ale secolului, Batalia de la Solferino, care a facut 40.000 de victime.

Dupa izbucnirea razboiului franco-prusac in 1870, Comitetul International infiinta prima Agentie de Informatii pentru Familiile Ranitilor si ale Soldatilor Capturati. La 4 iulie 1876, la Bucuresti, se infiinta Societatea Nationala de Cruce Rosie din România, iar la 23 august primeste recunostinta de la Comitetul International al Crucii Rosii.

In 1928 se pun bazele Crucii Rosii Internationale, sarbatorita inca de atunci in fiecare an, pe 8 mai, ziua de nastere a lui Henry Dunant, primul laureat Nobelul pentru Pace in 1901. Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie se bazeaza pe sapte principii fundamentale: Umanitate, Impartialitate, Neutralitate, Independenta, Voluntariat, Unitate, Universalitate. Avand in vedere ca exista tari in care nici crucea rosie, nici semiluna rosie nu ar putea fi utilizate, deoarece nu sunt acceptate de populatia locala, in 2005, statele au adoptat un nou simbol de protectie — Cristalul (rombul) Rosu.

In 1886 farmacistul John Pemberton vinde in Atlanta, pentru cinci centi, o sticla cu un remediu pentru durerile de cap si oboseala, care ulterior va fi cunoscut sub numele de Coca-Cola.

In 1921 incepe, la Bucuresti, Congresul Partidului Socialist din România, in perioada 8-12 mai, care hotaraste transformarea in Partidul Comunist din România, zi ulterior proclamata Ziua Partidului Comunist Român.

In 1970 este lansat ultimul album al trupei Beatles “Let It Be”.

In 1972 este inaugurat Muzeul National de Istorie a României. In 1903 se naste Fernandel, actor francez; in 1906, Roberto Rossellini – regizor Italian; in 1945, Keith Jarrett – muzician american de jazz; in 1956, Victor Piturca – fotbalist si antrenor român; in 1975, Enrique Iglesias – interpret spaniol de muzica usoara, iar in 1986, Adrian Ropotan – fotbalist român.

In 1794 moare Antoine Lavoisier, chimist francez; in 1880, Gustave Flaubert – scriitor francez; in 1973, John Stuart Mill – filosof englez; in 1903, Paul Gauguin – pictor francez; in 1977, Ion Cârja – prozator român, iar in 1999, Dirk Bogarde – actor britanic.