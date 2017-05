Semnificatiile zilei de 6 mai

In 1639 este incheiata constructia Bisericii “Trei Ierarhi” din Iasi, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, unde in prezent se afla mormintele lui Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Cantemir si Vasile Lupu.

In 1791 Palatul Luvru din Paris este transformat in muzeu.

In 1888 Victor Babes face primele vaccinari antirabice in Bucuresti.

In 1889 Turnul Eiffel este deschis oficial spre vizitare publicului in cadrul expozitiei universale din Paris.

In 1899 România participa la prima Conferinta a Pacii, care a avut loc la Haga, cand se incheie “Conventia asupra reglementarii pasnice a conflictelor internationale”.

In 1949 este marcata Ziua de naștere a informaticii modern, cand Maurice Wilkes si o echipa de la Universitatea din Cambridge executa primul program stocat pe calculatorul EDSAC, calculator bazat pe arhitectura Neumann.

In 1984 are loc, la Palatul Sporturilor din Bucuresti, gala de adio a gimnastei Nadia Comaneci, cu prilejul retragerii sale din activitatea competitionala, gimnasta primind din partea presedintelui Comitetului International Olimpic, Juan Antonio Samaranch, Ordinul Olimpic.

In 1990 are loc “Podul de flori” de peste Prut reprezentand prima deschidere a frontierelor dintre România si actuala Republica Moldova.

In 1994 este inaugurarat oficial tunelul de sub Canalul Manecii, considerat de experți ca „lucrarea secolului”, avand o lungime de 50,3 km si situat la o adancime cuprinsa intre 25 si 45 de metri sub fundul marii,

In 1856 se naste Sigmund Freud, psihiatru austriac, fondator al scolii psihologice de psihanaliza; in 1915, Orson Welles – regizor, scenarist si actor american; In 1943, Laurențiu Ulici – critic literar român; in 1947, Titus Andrei – realizator român de emisiuni de radio; in 1953, Tony Blair – politician britanic, iar in 1961, George Clooney – actor american.

In 1952 moare Maria Montessori, medic si pedagog italian; in 1961, Lucian Blaga – poet, dramaturg, filozof si eseist român; in 1992, Marlene Dietrich – actrita si cantareata germana, iar in 2016, Patrick Ekeng – fotbalist camerunez si fost jucator la Dinamo.