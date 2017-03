Semnificatiile zilei de 10 martie

In 1855 este inaugurata linia telegrafica Bucuresti-Giurgiu.

In 1876 Alexander Graham Bell efectueaza cu succes primul apel telefonic, in care rosteste: “Domnule Watson, vino aici; am nevoie de tine”.

In 1927 se infiinteaza Societatea Româna de Chimie, care pana la aceasta data functionase ca sectie a Societatii Române de Stiinta.

In 1974 echipa de handbal masculin a României castiga campionatul mondial dupa ce invinge in finala echipa RDG-ului cu scorul de 14 – 12 si devene pentru a 4-a oara campioana mondiala.

In 1833 se naste Pedro Antonio de Alarcón, scriitor spaniol; in 1929, Lucretia Dumitrascu Filioreanu – sculptorita româna; in 1940, Chuck Norris – actor american; in 1957, Osama bin Laden – seful gruparii teroriste Al Quaida; in 1958, Sharon Stone – actrita americana, iar in 1983, Carrie Underwood – cantareata americana de muzica country.

In 1861 moare Taras Sevcenko, poet ucrainean; in 1936, A. de Herz – dramaturg si publicist român, iar in 2012, Jean Giraud – desenator francez.