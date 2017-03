Semnificatiile zilei de 7 martie

In 1876 Alexander Graham Bell primeste brevetul pentru o inventie pe care el o numeste telefon.

In 1912 succesul expeditiei lui Roald Amundsen la Polul Sud, din 14 decembrie 1911, este anuntat public, cand nava Fram ajunge la Hobart, in Australia.

In 1968 TVR editeaza in cinci limbi revista oficiala a primei editii a Festivalului “Cerbul de Aur”.

In 2009 NASA lanseaza misiunea spatiala Kepler – numita asa dupa astronomul german Johannes Kepler – cu scopul de a descoperi noi exoplanete asemanatoare Pamântului care orbiteaza alte stele, cu ajutorul unui telescop si al unui fotometru speciale.

In 1765 se naste Nicéphore Niépce, pionierul fotografiei; in 1875, Maurice Ravel – compozitor francez; in 1909, Léo Malet – scriitor francez; in 1924, Kobo Abe – scriitor, fotograf si inventator japonez; in 1938, David Baltimore – biolog molecular si virusolog de origine americana, laureat Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 1975, iar in 1960, Ivan Lendl – jucator ceh de tenis.

In anul 322 i.H. moare Aristotel, unul din cei mai importanti filosofi ai Greciei Antice; in 1274, Toma d’Aquino – teolog si filosof italian, canonizat in 1323; in 1932, Aristide Briand – politician francez, laurat al Premiului Nobel pentru Pace in 1926; in 1999, Stanley Kubrick – regizor american de film, iar in 2002, Alexandru Balaci – critic si istoric literar român, membru al Academiei Române.