Trandafirii, florile iubirii, sănătăţii şi plăcerii

Rosii, roz, albi, galbeni, catifelati, carnosi, mari sau mici, boboci sau dramatic infloriti, trandafirii ascund in spatele splendorii lor o poveste interesanta, care incepe in Antichitate si continua sa se depene pana in zilele noastre.

Secole de-a randul, florile iubirii au demonstrat ca sunt inzestrate cu puteri mai mari decat cea de seductie, aratandu-ne ca pot fi un adevarat panaceu.

Originari din Asia, trandafirii au traversat mari si oceane, metamorfozandu-se intr-atat incat au ajuns astazi sa numere peste 30.000 de specii, in toate colturile lumii. De la medicina, gastronomie si frumusete, aceste flori reprezinta ceva mai mult decat un simbol si o valoare estetica.

Stiati probabil ca, indiferent de culoare, un buchet de trandafiri poate impresiona orice femeie, doar este un simbol al dragostei si frumosului, ca intre doua borcane cu dulceata, bunicile noastre isi improspatau tenul cu apa de roze, si ca numele i-a fost implicat in razboaie, campanii politice si actiuni religioase. Dar stiati ca petalele sunt doldora de vitamina C, ca infuzia de petale combate constipatia, domoleste gatul rosu, iar pudra are actiune antiinflamatorie?

Usurati digestia cu un ceai de trandafiri

Incepand cu secolul al XVII-lea si pana astazi, medicina nu i-a negat trandafirului beneficiile aduse sanatatii, petalele acestuia fiind bogate in vitaminele E, D, B si A, acid malic si citric, zinc, calciu, tanin, fier, fosfor si fructoza. Studiile arata ca infuzia din petalele sale ajuta la decongestionarea gatului rosu si deblocheaza caile respiratorii, fiind astfel un remediu excelent pentru raceala sau gripa.

De asemenea, pentru ca are un efect racoritor, ceaiul mai poate fi folosit si in caz de febra. Si persoanele care au probleme cu tranzitul intestinal se pot bucura de beneficiile trandafirului, caci acelasi ceai are un efect usor diuretic, tonic digestiv, ajutand la restabilirea florei intestinale.

Pentru acesta aveti nevoie de petale uscate, pe care le puteti achizitiona de la magazinele naturiste. Sau, daca preferati, cautati sa le culegeti singure, insa aveti grija ca soiul trandafirilor sa fie dulce si nu amar, iar actiunea sa se desfasoare dimineata, cand petalele sunt inca acoperite cu roua. Asteptati sa se evapore roua, apoi puneti-le intr-un saculet de matase si lasati-le intr-un loc departe de umezeala, racoros si intunecat pret de cateva zile, pana la o saptamana. Odata uscate, petalele sunt gata pentru ceai. Puteti sa le folositi in combinatie cu alte plante, pentru o aroma deosebita. Fructele, ca macesele!

Fructele trandafirului se aseamana cu macesele. Acestea inmagazineaza o mare cantitate de vitamina C si flavonoide, antioxidanti care ne apara de cancer si boli cardiovasculare. Cercetari efectuate pe pacientii suferind de osteoartrita au demonstrat ca pudra obtinuta din fructul trandafirului reduce inflamatia si durerea articulara. Pe langa virtutile ceaiului preparat din petale, cel obtinut din fructele trandafirului poate potenta tratamentul recomandat in caz de infectie urinara.

Piele catifelata, ca petalele!

Sub forma de ulei, trandafirul stimuleaza refacerea tisulara si productia de colagen, fiind de mare ajutor cand avem de-a face cu o arsura, eczema sau un ten matur. De obicei, uleiul de trandafiri se foloseste in combinatie cu alte uleiuri recunoscute pentru efectele lor benefice asupra pielii (de exemplu, cel din jojoba).

Uleiul esential de trandafir este un produs destul de scump, deoarece pentru a obtine cateva grame este necesara o cantitate foarte mare de petale – din 60.000 de flori nu se obtin mai mult de 28 de grame! Desigur, exista si esente de trandafiri mai ieftine, obtinute dintr-o cantitate mai mica de flori, la care se adauga un solvent, insa, pentru un efect terapeutic maxim este de preferat sa alegeti variantele pure.

Ten perfect cu apa de roze

Cazuta oarecum in desuet odata cu aparitia pe piata a produselor de lux pentru ingrijire, apa de roze are meritele ei pentru care trebuie amintita. Tonica si delicata, rezolva problemele unui ten uscat, predispus aparitiei ridurilor, reduce roseata, curata si revigoreaza pana si cea mai sensibila epiderma.

In plus, are un efect usor antiseptic, putand rezolva infectiile oculare nesemnificative. In functie de modul de preparare, apa de roze poate fi utilizata fie extern, in industria frumusetii, fie intern, in alimentatie pentru adaugarea unui plus de savoare deserturilor.

Aromaterapie

Dintre sute de arome, specialistii au desemnat-o pe cea a trandafirului drept una dintre cele mai puternice stimulatoare ale sistemului nervos. Starile de anxietate, stresul, depresia si chiar inima franta – iata cateva diagnostice al caror numitor comun este tratamentul: aromaterapia si esenta de trandafir.

Placuta mireasma stimuleaza secretia de endorfine, asa-numitele molecule ale fericirii. Iar daca aveti un somn agitat, incercati o reteta patentata de specialistii germani. Umpleti cu trandafiri camera in care dormiti, iar somnul va fi mai dulce si visele mai placute.Cercetarea nemtilor a demonstrat ca mirosul din atmosfera in care dormim are un impact covarsitor asupra viselor. Acesta a fost primul studiu care pune in evidenta impactul functiei olfactive asupra oniricului, aducand in discutie si o posibila interventie terapeutica prin stimulare olfactiva nocturna.

Parfum suav de trandafiri

Puterea de seductie a parfumului de trandafir este unanim recunoscuta, nu degeaba se inconjoara indragostitii de petale, iar marii designeri isi asociaza numele cu produse ce au la baza esenta minunatei flori. Givenchy, Chanel, Bvlgari, Calvin Klein, Dior, Nina Ricci, Kenzo, Gucci, celebrele case au in colectiile lor parfumuri cu note de trandafiri.

Parfumurile scumpe utilizeaza uleiul natural de trandafiri, petalele fiind stoarse pana la ultima picatura de toata aroma. Parfumurile ieftine insa au la baza substante sintetice, departe de a fi naturale.

Deliciosi in bucatarie

Pe langa beneficiile aduse sanatatii si frumusetii, trandafirii ne mai incanta si papilele gustative. Inca din Antichitate se vorbea despre miere, otet, ulei si intrebuintarile lor in gastronomie. Astazi, paleta de optiuni este mai larga, dulceata, serbetul si siropul fiind printre cele mai populare produse obtinute din trandafiri. De asemenea, petalele proaspete, uscate sau cristalizate sunt folosite intr-o sumedenie de retete, in special cele cu iz oriental, fie pentru aroma, fie ca decor. Traditia romaneasca mai vorbeste despre trandafirata, o bautura asemanatoare socatei, dulce si, in acelasi timp, usor acidulata. Sa mai amintim, desigur, celebrele lichioruri frantuzesti preparate din petale de trandafiri si rafinatele deserturi – tarte, salate sau chiar ciocolata cu trandafiri.

Mare atentie, nu toti trandafirii sunt destinati consumului, in general trebuie sa fiti sigure ca la cultivarea lor nu s-au utilizat pesticide. Un trend nou aparut in ultimii ani este consumul de trandafiri organici, aportul nutritional fiind, in acest caz, mai mare. Dar nu abuzati de aroma acestor flori, consumul zilnic putand sa genereze stari de greata, dureri de cap, arsuri gastrice si voma.

