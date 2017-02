Semnificatiile zilei de 28 februarie

Astazi in România se serbeaza Ziua Protectiei Civile. Data a fost aleasa spre a aminti momentul cand Regele Carol al II-lea semna “Inaltul Decret Regal” in 1930, respectiv “Regulamentul Apararii Pasive contra atacurilor aeriene”.

Sarbatoarea este un prilej de retrospectiva a activitatilor desfasurate de-a lungul timpului in misiunile de salvare a cetatenilor amenintati de conflagratii militare, calamitati naturale si alte catastrofe. Protectia Civila este o componenta a apararii nationale ce cuprinde un complex de masuri pentru ocrotirea populatiei, a bunurilor materiale in caz de razboi, calamitati sau catastrofe si asigura conditiile necesare supravietuirii acestora. Conceptul de protectie civila a evoluat de la “aparare pasiva” la “aparare locala antiaeriana” in 1952, apoi “aparare civila” in 1978 si “protectie civila” in 1996.

In 2004 protectia civila româneasca se va alinia principiilor, scopurilor si obiectivelor prevazute in Strategia Internationala pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptata de Adunarea Generala ONU precum si celor stabilite de mecanismele Uniunii Europene in domeniu. Dintre atributiile protectiei civile amintim: identificarea riscurilor existente in diferite zone; informarea si pregatirea preventiva a populatiei cu privire la pericolele la care este expusa si regulile de comportare; organizarea interventiei in situatii de urgenta; alarmarea populatiei despre iminenta pericolului; inlaturarea efectelor negative ale dezastrelor si asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul conflictelor armate.

In 1785 sunt executati, prin “tragere pe roata”, Horea si Cloșca, conducatorii rascoalei taranesti din Transilvania, din 1784.

In 1914 apare personajul Charlot, interpretat de Charlie Chaplin, in “Charlot si umbrela”.

In 1953 James Watson si Francis Crick descopera structura chimica a ADN-ului, anuntul formal realizandu-se pe 25 aprilie, in revista “Nature”.

In 1997 Regele Mihai revine din exil, fiind pentru prima data dupa1989 cand sosirea suveranului este acceptata de populatie ca si de toate formatiunile politice, reintrand I posesia unui pasaport românesc.

In 1754 se naste Gheorghe Sincai, istoric, filolog si poet român, reprezentant al Scolii Ardelene; in 1863, Gheorghe Marinescu – medic, fondator al scolii românesti de neurologie, membru al Academiei Române; in 1922, Radu Campeanu – om politic roman; in 1942, Brian Jones – muzician englez, membru fondator al trupei The Rolling Stones, iar in 1980, Lucian Bute – pugilist român.

In 1869 moare Alphonse de Lamartine, scriitor francez; in 1916, Henry James – scriitor american; in 2006, Owen Chamberlain – fizician american, laureat Nobel pentru Fizica in 1959, iar in 2016, George Kennedy – actor american.