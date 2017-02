Semnificatiile zilei de 27 februarie

Astazi este Ziua Internationala a Ursului Polar – un animal ce traieste in zona Oceanului Artic si este cel mai mare pradator intalnit pe uscat.

In prezent vietuiesc peste 25.000 de exemplare, insa, pana in 2050, din cauza incalzirii globale, numarul lor se poate reduce cu pana la de trei ori. International Union for Conservation of Nature a anuntat ca daca tendinta climatica continua, ursii polari ar putea chiar sa dispara in urmatorii 100 de ani.

Ei reprezinta prima specie amenintata cu disparitia in urma pierderii habitatului, consecinta a schimbarilor climatice. Pe timp de vara, gheata care se pierde in zona arctica este egala cu dimensiunea Romaniei, Bulgariei, Italiei, Spaniei, Frantei, Germaniei si Suediei la un loc. Ursii polari pot fi protejati de fiecre dintre noi prin reducerea poluarii si protejarea mediului.

In 1477 este infiintata cea mai veche universiate din Scandinavia, in Uppsala, Suedia.

In 1626 este interzisa practicarea duelurilor printr-un edict promulgat de cardinalul Richelieu.

In 1900 ia fiinta Partidul Laburist britanic.

In 1932 revista “Nature” publica un articol al lui James Chadwick despre existenta neutronului.

In 1940 biochimistii americani, Martin Kamen si Sam Ruben, descopera izotopul carbon-14.

In 1951 intra in vigoare al 22-lea Amendament al Constitutiei Statelor Unite ale Americii care limita termenul prezidential la un maximum de 2 mandate.

In anul 272 se naste Constantin cel Mare, imparat roman; in 1902, John Steinbeck – scriitor american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1962 si al Premiului Pulitzer in 1940; in 1925, Marin Constantin – dirijor român; in 1928, Ariel Sharon – politician israelian; in 1930, Joanne Woodward – actritaă americana; in 1932, Elisabeth Taylor – actrita americana, iar in 1974, Colin Edwards -pilot de motociclism.

In 1920 moare Alexandru D. Xenopol, economist, filosof, istoric, scriitor român, autorul primei mari sinteze a istoriei românilor si un filozof al istoriei de talie mondiala, considerat printre cei mai mari istorici români, alaturi de Nicolae Iorga; in 1926, Elena Teodorini – soprana româna; in 1936, Ivan Pavlov – fiziolog rus; in 1991, Dimitrie Mangeron – matematician român, membru corespondent al Academiei Române, iar in 2015, Leonard Nimoy – actor american