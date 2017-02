Semnificatiile zilei de 24 februarie

In 1870 se inaugureaza noua cladire a Monetariei Statului, pe Soseaua Kiseleff nr.3, unde se bat primii Caroli de aur – 20 de lei, cu efigia lui Carol I, realizata de gravorul Kullbrich.

In 1920 Adolf Hitler schimba numele partidului Partidului Muncitoresc German in Partidul Nazist. In 1942 este inaugurat postul de radio american “Vocea Americii”.

In 1960 incepe procesul “pentru crima de uneltire contra ordinii sociale” intentat unor intelectuali acuzati ca au citit si raspandit operele lui Mircea Eliade, principalii “inculpati” fiind Constantin Noica, Constantin Dinu Pillat, Al. O. Teodoreanu si Nicolae Steinhardt.

In 1981 Palatul Buckingham anunta logodna Printului de Wales cu Lady Diana Spencer.

In 1987 echipa de fotbal Steaua Bucuresti cucereste Supercupa Europei in urma meciului desfasurat la Monte Carlo, cu Dinamo Kiev – castigatoarea Cupei Cupelor in 1986.

In 2008 Fidel Castro se retrage din functia de presedinte al Cubei, dupa aproape 50 de ani, succedandu-i fratele sau, Raul Castro.

In 1619 se naste Charles Le Brun, pictor si decorator francez, reprezentant al clasicismului, creatorul decoratiilor interioare de la Versailles; in 1786, Wilhelm Grimm – filolog, folclorist si scriitor romantic german, unul dintre celebrii frati Grimm; in 192, Marga Barbu – actrita româna de teatru si film; in 1955, Steven P. Jobs – fondatorul Apple Inc, vizionar, inventator si om de afaceri american; in 1967, Brian Schmidt – astrofizician australian, laureat Nobel pentru Fizica in 2011, iar in 1974, Mircea Badea – prezentator de televiziune si actor român.

In 1704 moare Marc-Antoine Charpentier, compozitor francez; in 1815, Robert Fulton – inventator american, autorul planurilor si constructorul efectiv al primelor nave cu aburi complet operationale, precum si a primului submarin functional – Nautilius -testat in 1800; in 1953, Mihai Popescu – actor român, iar in 2014, Nicolae Herlea – bariton român.