Ginkgo biloba – beneficii si reactii adverse

Ginkgo biloba este unul dintre cele mai vechi specii de copac. Acesta este capabil sa supravietuiasca pana la 1000 de ani si poate ajunge la o inaltime de 120 de metri. Gingko biloba este o planta medicinala cu ramuri scurte, frunze in forma de evantai, fructe necomestibile, si produce un miros puternic.

Chinezii au folosit secole de-a randul aceasta planta, iar acum si cercetarile moderne au luat in considerare beneficiile plantei de Gingko biloba, concentrandu-se pe extractul standardizat, preparat din frunze verzi uscate.

Problemele circulatorii si memoria

In medicina traditionala aceasta planta este folosita pentru a trata tulburarile circulatorii si pentru a spori memoria. Astfel, extractul de Gingko Biloba poate fi folosit in special pentru maladiile asociate cu scaderea fluxului de sange din creier, in special la persoanele in varsta.

De asemenea, imbunatateste circulatia sanguina prin dilatarea vaselor de sange si prin reducerea “lipirii” trombocitelor, reducand riscul formarii unui cheag. Suplimentele de Gingko Biloba sunt printre cele mai bine vandute medicamente pe baza de plante disponibile astazi.

Antioxidanti puternici

Frunzele de Gingko biloba contin doua tipuri de substante (flavonoide si terpenoide) despre care se spune ca au proprietati antioxidante. Mai exact, combat radicalii liberi, compusi daunatori organismului (acestia modifica membrana celulelor, modifica ADN-ul, contribuie la imbratranirea organismului etc.).

Antioxidantii prezenti in frunzele de Gingko biloba pot neutraliza radicalii liberi si pot reduce sau chiar ajuta la prevenirea unora dintre daunele produse de acestia.

Cum actioneaza Gingko biloba asupra organismului?

Asa cum am mentionat mai devreme, atat cele doua componente active prezente in Gingko biloba, cat si altele, ajuta la controlul procesului de inflamare si a astmului bronsic.

In plus, Gingko biloba este cunoscuta si pentru un efect pozitiv asupra functionarii creierului, ce include vigilenta mentala, imbunatatirea memoriei, reducerea lipsei de energie si a oboselii mintale.

Ce alte beneficii aduce Gingko biloba?

– creste eficienta metabolismului, regularizeaza neurotransmitatorii si stimuleaza nivelul de oxigen din creier;

– Gingko biloba poate fi utilizat pentru a ajuta la controlul colesterolului, ce este de obicei legat de intarirea arterelor si ajuta si la relaxarea vaselor contractate;

– aceasta planta medicinala s-a dovedit ca sustine tratarea impotentei si infertilitatii la barbati;

– afectiunile urechilor si tulburarile oculare de asemenea beneficiaza de pe urma efectelor benefice produse de Gingko biloba asupra sistemului circulator;

– lezarea organelor, cauzata de radicalii liberi, este impiedicata prin consumul de Gingko biloba. Aceasta planta blocheaza si “lipirea” trombocitelor ce sunt un factor de activare in unele boli ale pielii, cum ar fi psoriazis.

Care sunt efectele adverse ale plantei Ginko biloba?

– poate provoca disconfort gastro-intestinal si dureri de cap;

– nu ar trebui utilizata concomitent cu pilulele antidepresive pentru ca pot aparea efecte negative de interactiune;

– folosirea extractului de Gingko biloba nu este recomandata in cazul tulburarilor de coagulare;

– femeile insarcinate nu trebuie sa foloseasca suplimente pe baza de Gingko biloba;

– pot aparea mancarimi, eruptii cutanate, ameteli, probleme de respiratie;

– alte efecte secundare: diaree, greata, varsaturi, dureri de cap si neliniste.

Sursa: www.csid.ro