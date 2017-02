Semnificatiile zilei de 23 februarie

In 1271 este inregistrata prima atestare documentara a orasului Brasov.

In 1893 este patentat motorul Diesel – o descoperire a inginerului german Rudolf Diesel.

In 1916 se infiinteaza “Muzeul de Antichitati din Iasi”.

In 1918 ia fiinta Armata Rosie; astazi Rusia sarbatoreste “Ziua aparatorilor patriei”, care initial, in 1922, era “Ziua Armatei Rosii” iar mai tarziu ”Ziua Armatei Sovietice și a Flotei Navale Militare”.

In 1919 este fondat Partidul Fascist de catre Benito Mussolini, supranumit Il Duce.

In 1929 are loc primul concurs de frumisete din România, a carui castigatoare va fi Magda Demetrescu – “Miss România 1929”.

In 1993 are loc o explozie devastatoare la Complexul comercial din New York, “World Trade Center”, cartierul Manhatan, soldata cu 6 morti si peste 1.000 de raniti.

In 1685 se naste Georg Friedrich Händel, compozitor, organist si violonist german; in 1841, Mircea V. Stanescu – avocat, publicist, culegator de folclor, scriitor si politician român; in 1883, Karl Jaspers – filosof german; in 1889, Victor Fleming – regizor american; in 1938, Paul Morrissey – regizor american de filme; in 1959, Valentin Stan – analist politic român, iar in 1983, Emily Blunt – actrita britanica.

In 1821 moare John Keats, poet englez; in 1855, Carl Friedrich Gauss – matematician, astronom si fizician german; in 1937, Constantin de Hurmuzaki – entomolog român, membru de onoare al Academiei Române; in 1955, Paul Claudel – poet, dramaturg si eseist francez, membru al Academiei Franceze; in 1965, Stan Laurel (Arthur Stanley Jefferson) – actor si regizor american, devenit celebru in cuplul de comici Stan si Bran; in 2000, Ofra Haza – cantareata de muzica pop israeliana, iar in 2004, Ion Eremia – general, scriitor si detinut politic in regimul communist, supranumit „Soljenițin al românilor”.