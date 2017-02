Semnificatiile zilei de 21 februarie

Astazi este Ziua Internationala a Limbii Materne, initiate de UNESCO in 1999 si sarbatorita pentru prima data in 2000 pe 21 februarie. In 2008 este recunoscuta de Adunarea Generala a Natiunilor Unite si este declarat “Anul International al Limbilor”. Scopul acestei zile este de a promova diversitatea lingvistica si culturala, precum si multilingvismul.

Data a fost aleasa spre a aminti ziua de 21 februarie 1952, cand studentii care demonstrau pentru recunoasterea limbii lor materne, bangali, ca limba nationala a Pakistanului, au fost ucisi de politie la Dhaka, astazi devenita capitala Bangladesh-ului. Limba materna este cel mai puternic instrument de conservare si dezvoltare a patrimoniului tangibil si intangibil.

ONU considera ca toate actiunile ce promoveaza diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul incurajarii diversitatii lingvistice si educatiei multilingve, ci ajuta si la dezvoltarea constiintei traditiilor lingvistice si culturale in intreaga lume si la inspirarea solidaritatii bazata pe intelegere, toleranta si dialog. In cazul in care nu se actioneaza in acest sens, UNESCO estimeaza ca jumatate din cele 6.000 de limbi vorbite in prezent vor disparea pana la sfarsitul acestui secol. Odata cu disparitia limbilor si a documentelor nescrise, omenirea va pierde nu doar o bogatie culturala, dar si importante cunostinte milenare incorporate in limbile indigene.

In 1848 apare, la Londra, “Manifestul Partidului Comunist”, redactat de Karl Marx si Friedrich Engels. In 1907 incepe “Rascoala din 1907”, a taranilor din satul Flamânzi, judetul Botosani.

In 1941 este anulata reforma agrara româneasca din 1921, din Transilvania de N–E, ocupata de Ungaria horthysta prin Dictatul de la Viena, in acelasi timp fiind anulate si toate achizitiile facute de români in perioada 1918–1940.

In 1947 este inventat aparatul de fotografiat la minut de catre Edwin Herbert Land, in New York.

In 1974 Iugoslavia adopta o noua constitutie, astfel provinciile autonome Kosovo si Voivodina primind drepturi republicane, iar Iosip Broz Tito este ales presedinte al Iugoslaviei pe viata.

In 1805 se naste Timotei Cipariu, filolog si lingvist român; in 1864, Virgil Onitiu – prozator, publicist român; in 1865, Anton Bacalbasa – ziarist, prozator si traducator român, creatorul personajului literar Mos Teaca; in 1933, Nina Simone – cantareata americana; in 1961, Constantin Lacatusu – alpinist român, iar in 1983, Mélanie Laurent – actrita, fotomodel, regizoare, scenarista si cantareata franceza.

In 1677 moare Baruch Spinoza, filosof evreu olandez; in 1972, Georgi Adamovici – poet rus; in 1984, Mihail Solohov – scriitor rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1965, iar in 1991, Margot Fonteyn – balerina si coregrafa britanica.