Horoscopul saptamanii 20-26 februarie 2017

Berbec

Vei primi o multime de oferte saptamana aceasta. Iti recomand sa fii deschis oricarei propuneri care ti se face. In spatele unei propuneri, care la inceput pare excentrica sau iesita din context, sau departe de realitate, se afla o mina de aur, un proiect interesant care iti poate aduce atat satisfactii emotionale, recunoastere sociala cat si beneficii financiare. Se dezvolta sansa de a avea succes financiar, dar banii vor veni intr-o maniera neobisnuita. Incearca sa-ti temperezi excesele de energie saptamana aceasta pentru ca risti sa devii obositor pentru ceilalti cu toata vorbaria si agitatia pe care le manifesti.

Taur

O saptamana potrivita pentru a decide in privinta locului de munca pe care il detii: esti multumit? Te bucuri de un salariu satisfacator? Ai o relatie armonioasa cu colegii si cu seful tau? Daca raspunsul este ,,nu”la doua din cele trei intrebari, atunci ar trebui sa incepi sa cauti sa iesi din situatia actuala, aplicand in cat mai multe locuri. In curand vei fi surprins ca esti chemat la un interviu si s-ar putea ca sa gasesti un loc de munca mult mai bun deca cel actual.

Gemeni

Saptamana aceasta esti pus pe cheltuieli. La prima vedere pare o actiune iresponsabila mai ales ca nu stai foarte bine cu banii. Daca totusi analizezi lucrurile chiar ai nevoie sa faci niste schimbari. Ai nevoie sa-ti reinnoiesti garderoba pentru ca felul in care te percep cei din jur este foarte important pentru tine. Ai nevoie sa incepi un program mai strict de activitati fizice. In ultima perioada nu ai fost cea mai dinamica persoana, iar asta se resimte in vitalitatea ta. Ai nevoie sa faci curatenie in casa pentru ca atunci cand faci curatenie si ordine in lucrurile care te inconjura viata ta capata un nou sens si o noua directie. Nu te angrena in discutii neproductive cu cei din jur, timpul tau este limitat si daca te defocalizezi si te preocupi mai mult de problemele lor vei vedea ca vei rezolva mult prea putine lucruri in favoarea ta.

Rac

Vei fi vulnerabil in aceasta saptamana la tot ce tine de comunicare, de la cea mai simpla negociere pana la cea mai complicata discutie. Vei fi intuitiv, insa va trebui sa dai dovada de foarte multa diplomatie atunci cand vine vorba sa exprimi ceea ce simti in raport cu cei din jur. Daca esti prea brutal in exprimare, risti sa ii ranesti pe ceilalti, si sa iti faci dusmani redutabili. Ar fi mai intelept din partea ta ca in aceasta saptamana sa inveti sa respire adanc, sa numeri pana la zece si apoi sa iei decizii sau sa actionezi.

Fii rezervat si nu te grabi sa faci afirmatii fara sa ai in mana toate argumentele necesare si pana nu ai studiat cu mare atentie personalitatea interlocutorului tau.

Leu

Poate ar fi bine sa stii ca, saptamana aceasta, orice planifici se va modifica din mers. Mai bine uita de agenda si intalniri batute in cuie caci vei avea surprize la tot pasul legate de orarul tau. Chiar daca la prima vedere pare destul de neplacut sa vezi cum se anuleaza intalniri si apar altele in loc, macar priveste parea pozitiva a situatiei: vei invata sa te adaptezi din mers si astfel iti vei dezvolta adaptabilitatea.

Fecioara

Vei fi invidiat, imitat si barfit. Obositor de mult. Insa, fie ca vrei, fie ca nu vrei, acesta este pretul de platit daca esti cunoscut sau daca, prin actiunile tale te faci apreciat de catre sefi. Nu poti evita invidia colegilor, insa ii poti ocoli cu zambetul pe buze, pastrand o atitudine rezervata fata de ei. Un alt sector aflat in detriment este cel al familiei.

Rudele tale vor incerca sa iti traseze teritoriul, vor incerca sa te convinga sa te comporti dupa cum dicteaza ei, numai ca nu esti persoana care sa accepte sa i se ingradeasca libertatea.

Balanta

Saptamana aceasta vei da dovada de modestie si rabdare. Vei fi deschis sa-i ajuti pe cei din jur si sfaturile pe care le vei oferi fara nici un pic de retinere vor fi pertinente si ii vor ajuta pe ceilalti sa-si indeplineasca sarcinile. Nu exista nici un semn de indoiala ca eforturile pe care le depui te vor conduce catre un succes impresionant in urmatoarea perioada. Talentele pe care le manifesti vor da roade si te vor sustine in proiectele de viitor.

Scorpion

Poate ca saptamana aceasta ar trebui sa iti mai amintesti si tu sa mai te distrezi, sa mai zambesti, sa mai socializezi. Prins in vartejul treburilor de zi cu zi, constati ca viata trece pe langa tine fara sa te mai bucuri de ea. Iar aceasta cu siguranta ca nu este atitudinea corecta manifestata de un adevarat Scorpion. Iesi din casa, iesi la un film, la un club cu prietenii. Plimba-te intr-un parc sau mergi la o sala de sport. Dinamizeaza-te si impune-ti sa depasesti starea de letargie care risti sa te cuprinda acum. Ca in orice saptamana, exista si niste puncte de avertizare. Afectiunile cronice, vechi si sacaitoare vor iesi la lumina si te vor mai incetini din actiune. Nu te baza prea mult pe intuitie, pentru ca s-ar putea sa faci greseli. Bazeaza-te doar pe logica si ratiune.

Sagetator

Sfaturile primite de la un prieten te vor ajuta saptamana aceasta sa gasesti solutii la o problema spinoasa. Familia are nevoie de ajutorul tau, insa incearca sa trasezi si tu niste limite: este in regula sa ajuti, dar nu este normal sa se pretinda imposibilul de la tine! Esti plin de incredere in fortele proprii si vei gasi niste solutii eficiente pentru a iesi dintr-un blocaj la locul de munca.

O persoana in varsta incearca sa lanseze niste barfe pe seama ta.Din fericire atitudinea pe care o manifesti va dezamorsa foarte repede cuvintele si zvonurile sale.

Capricorn

Persoana iubita iti ofera tot felul de semne de loialitate si fidelitate. Poate fi ca raspuns la comportamentul tau din ultima perioada, poate fi chiar dorinta sincera a acestei persoane de a reinnoda povestea voastra de iubire. Iti recomand sa nu pui punct nici unei aliante, asocieri, parteneriat in aceasta perioada. Nu s-au spus toate lucrurile, nu s-au rezolvat toate problemele si s-ar putea sa ai multe de castigat daca dai dovada de rabdare si intelegere. Iti recomand atentie , saptamana aceasta eventuale probleme hepatobiliare cauzate de o alimentatie nesanatoasa si de un program haotic al orelor de somn. Nu vorbim aici de nicio afectiune ci mai de graba de modul corpului de ati transmite ca nu este fericit cu stilul de viata pe care il duci.

Varsator

Este o saptamana in care viata sociala te va aduce in lumina reflectoarelor. Distractia, petrecerile, muzica vor reprezenta punctele de atractie ale acestei saptamani. Ai muncit mult de-a lungul ultimelor saptamani, asa incat meriti cateva zile de relaxare. Inteligenta si capacitatea de a te adapta tuturor situatiilor si persoanelor cu care vei interactiona iti paveaza drumul pentru largirea agendei de cunostinte. Te afli in compania unor persoane puternice si poti conta pe sustinerea lor.

Pesti

Saptamana aceasta se invarte in jurul emotiilor. S-ar putea sa treci de la ras la plans cu mare viteza, sa fii impresionat de toata suferinta lumii, asa incat incearca, pe cat poti, sa te protejezi. Evita situatiile emotionante, evita sa citesti stiri care te-ar putea tulbura sau sa urmaresti emisiuni care sa-ti provoace lacrimi. Axeaza-te, mai degraba, pe activitatile de rutina.