Semnificatiile zilei de 16 februarie

In 1875 are loc prima sedinta publica a Societatii Studentilor in Medicina.

In 1918 Consiliul Lituaniei adopta Declaratia de Independenta, prin care cerea crearea unui stat lituanian democratic, astazi sarbatorindu-se ziua nationala Lituaniei.

In 1923 mormantul faraonului Tutankamon este inclus in circuitul turistic egiptean.

In 1926 se infiinteaza Fundatiai Culturala “Regele Ferdinand I”.

In 1930 Federatia Româna de Fotbal se afiliaza Federatiei Internationale a Asociatiilor de Fotbal – FIFA. In 1935 este adoptata Legea pentru infiintarea Monetariei Nationale.

In 1976 se semneaza, la Barcelona, “Conventia pentru protectia Mediteranei impotriva poluarii”, de catre reprezentantii a 12 state mediteraneene.

In 1985 seicul Ibrahim al-Amin face public manifestul gruparii islamice Hezbollah, ce luase recent fiinta, pe fondul razboiului din Liban.

In 1826 se naste Joseph Victor von Scheffel, poet si scriitor german; in 1906, Tiberiu Popoviciu – matematician, membru al Academiei Române; in 1935, Sonny (Salvadore) Bono – membru al grupului Sonny and Cher; in 1939, Ilie Constantin – poet, prozator si eseist român; in 1949, Maria Elena Bjornson – unul dintre cei mai buni scenografi ai ultimelor decenii din teatrul mondial, iar in 1979, Valentino Rossi – pilot de motociclism.

In 1907 moare Giosuè Carducci – poet, prozator si eseist italian, laureat Nobel pentru Literatura in 1906; in 1917, Octave Mirbeau – scriitor francez; in 1996, Nicolae Carandino – gazetar, traducator si director al Teatrului National din Bucuresti, ultimul dintre supravietuitorii procesului Iuliu Maniu; in 2013, Dumitru Sechelariu – om de afaceri, primar al Bacaului in perioada 1996-2004, iar in 2016, Boutros Boutros-Ghali, fost secretar general al ONU.