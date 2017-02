Contrabanda cu țigarete, în ușoară scădere

Piața neagră a țigaretelor a ajuns în ianuarie 2017 la 16,2%, cu 1,9 p.p. mai puțin față de nivelul de 18,1% din noiembrie 2016. Nivelul se situează sub media anuală din 2016, de 16,8% și, de asemenea, este mai mic decât in ianuarie 2016, când contrabanda era 17,8%.

„Cu 37,6%, regiunea nord-est rămâne și la începutul anului 2017 cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete, cu toate că procentul e în scădere cu 9,3 p.p. față de noiembrie 2016. În regiunile sud-vest și vest continuă să se înregistreze, în ianuarie 2017, un nivel ridicat al comerțului ilicit (24,6%, respectiv 24,3%), în timp ce în zona de nord-vest comerțul ilegal este în scădere cu 7,7 pp față de noiembrie 2016, până la 14,7%. Din punct de vedere al provenienței, categoria „cheap whites” continuă să dețină și în 2017 cea mai mare pondere (57,6%), urmată de produsele provenite din Moldova (19,1%, în creștere cu 6,2 p.p. comparativ cu noiembrie 2016) și Ucraina (17,3%, în scădere cu 2,1 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia se situează la 1,1%, nivel relativ constant față de finele anului 2016”, a declarat Marian Marcu, Director Novel Research.

Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF și coordonator al activității structurilor vamale a declarat:

„Acțiunile derulate în ultimele luni încep să-și arate efectele. Mă refer la reînființarea echipelor mobile în ianuarie 2017, precum și la continuarea procesului de reorganizare a structurilor vamale, începută cu reoperaționalizarea echipelor canine și înființarea Biroului Monitorizare Comerț Electronic. Acest proces va continua concomitent cu procesul de modernizare a Vămii române, ce are în vedere întărirea capacității administrative a echipelor mobile și eficientizarea echipamentelor de scanare pe care, la preluarea mandatului, în iulie 2016, le-am găsit neutilizate la capacitatea necesară. Menționez că această scădere a pieței ilicite ne impulsionează în realizarea obiectivului de a atinge un nivel al contrabandei cât mai apropiat de media de 10% din UE. Reamintesc că, în iulie 2013, contrabanda era de 11,8%. Am convingerea că rezultatele pozitive vor crește, ca urmare a Operațiunii Scut 2017 demarată recent, combaterea traficului ilicit cu țigarete fiind prioritatea principală a Vămii române. Foarte curând, vom lansa și implementa „Strategia Națională a Autorității Vamale pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu țigarete 2017-2020”, inițiată de către Direcția Generală a Vămilor din cadrul ANAF. Măsurile incluse în Strategie presupun, pe lângă reorganizarea structurilor vamale, resurse umane de înalt profesionalism, dotarea cu echipamente de calitate, creșterea gradului de cooperare cu celelalte autorități de aplicare a legii, mediul de afaceri, precum și cu instituțiile similare interne și internaționale. Totodată, vom intensifica cooperarea transfrontalieră cu țările riverane României, astfel încât structura vamală din cadrul ANAF să devină principalul pilon de stabilitate în cooperarea vamală în regiune, un exemplu în acest sens fiind și întâlnirea trilaterală dintre autoritățile vamale ale României, Republicii Moldova și Ucrainei, ce va avea loc în prima decadă a lunii martie a.c.”

„Scăderea cu aproape 2 puncte procentuale a pieței negre în ianuarie 2017 față de noiembrie 2016 este o dovadă a faptului că eforturile conjugate ale autorităților pentru combaterea contrabandei, atât la granițele țării, cât și la nivelul punctelor de desfacere, pot da rezultate imediat. Însă, pentru a menține aceste rezultate, lupta cu rețelele de contrabandă trebuie să fie continuă, mai ales într-un an 2017 în care, după 20 mai, de pe piața legală din România vor dispărea o serie de produse, precum cele cu alte arome decât mentolul. Tocmai de aceea e nevoie să fie implementată cât mai rapid Strategia Națională de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, un plan pe termen lung care implică atât autoritățile, cât și restul actorilor afectați de contrabanda cu tutun. Dacă la finalul anului 2017 vom trage linie și vom concluziona că nivelul contrabandei a rămas măcar la 16%, vom putea vorbi despre 70 de milioane de Euro pe care autoritățile le vor fi încasat în plus față de anul 2016”, a declarat Ileana Dumitru, Director Legal & External Affairs, BAT Romania.

„Înregistrăm o premieră notabilă pentru ultimii patru ani, și anume că, în ianuarie, contrabanda scade simbolic. Regiunea de nord-est continuă să fie însă un pol al pieței negre și de aceea, în prima parte a acestui an, vom sprijini o nouă campanie publică de conștientizare a pericolelor generate de contrabandă, campanie ce se va derula în parteneriat cu autoritățile de aplicare a legii. Pentru acest an, în domeniul combaterii comerțului ilicit, compania JTI are în plan o serie de alte acțiuni concrete: sprijin pentru construirea și dotarea unei hale de control al autovehiculelor, pe sensul de intrare în țară, în Vama Siret, suport pentru formarea specialiștilor care vor opera scanerele și, de asemenea, sprijin pentru achiziționarea și formarea a 12 câini, care vor fi antrenați pentru depistarea țigaretelor, înlocuind primii câini ai Vămii, intrați în serviciu în 2006-2007, care urmează să se pensioneze. Suntem foarte fericiți că „pensionarii” vor continua să locuiască alături de familiile colegilor lor de echipă, agenții vamali ”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Scăderea cu aproape 2 p.p. înregistrată în luna ianuarie 2017, în studiul Novel, este cu atât mai benefică cu cât, conform evoluției din ultimii doi ani, această tendință ar trebui să se regăsească și în raportările următoarelor luni. Din acest punct de vedere, se creează contextul favorabil lansării proiectului de Strategie Națională pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit cu țigarete demarat de autorități, care ar trebui să ofere o bază solidă pentru reducerea nivelului comerțului ilicit cu țigarete sub pragul de 10%.

Lupta împotriva comerțului ilicit cu țigarete este una din prioritățile Philip Morris International și, în acest sens, programul Philip Morris Impact lansat în 2016 este o dovadă clară a implicării active și a sprijinului efectiv pus la dispoziția autorităților și tuturor celor interesați să participe activ la eradicarea acestui fenomen. Philip Morris Impact este o inițiativă globală de acordare de fonduri pentru proiecte dedicate luptei împotriva contrabandei și infracțiunilor asociate acesteia, cu un buget alocat de 100 milioane USD. În total, 170 de organizații, incluzând agenții guvernamentale, universități și instituții de cercetare, organizații non-guvernamentale și entități private au înscris peste 200 de proiecte pe cele trei categorii acoperite de acest program: cercetare, educație și conștientizare a impactului comerțului ilicit. Înscrierile au venit din 42 de țări, inclusiv România”, a precizat Alexandra Olaru, Director Corporate Affairs, Philip Morris Romania.

„Toate bilanțurile pe care autoritățile de aplicare a legii le-au făcut publice arată că și în 2016 au fost făcute mii de percheziții, au fost derulate acțiuni complexe, s-au destructurat sute de rețele de crimă organizată, în scopul combaterii pieței negre. Datorită acestor eforturi, începem anul 2017 cu o reducere de aproape 2 p.p. a comerțului ilegal cu țigarete. Orice scădere a contrabandei nu înseamnă doar bani mai mulți la buget, dar și creșterea siguranței statului, prin îmbunătățirea controlului la frontiere și, în cele din urmă, a cetățenilor, dat fiind că rețelele infracționale se ocupă inclusiv de traficul cu arme și persoane. Drept urmare, este necesar ca fenomenul să fie privit cu maximă seriozitate și responsabilitate, nu doar de autoritățile de aplicare a legii- si ne referim aici la Vamă, Poliție de Frontieră, Poliție și Jandarmerie, care pot acționa pe tot lanțul de distribuție, de la intrarea în țară, până la transportul și desfacerea produselor ilegale-, dar și de către factorii cu putere de decizie în ceea ce privește cadrul de reglementare în care ne desfășurăm activitatea”, a declarat Adrian Pirau, Director Comercial, Imperial Tobacco Romania.

Pentru reducerea contrabandei pe viitor, sunt necesare, de asemenea, mai multe schimbări legislative, pe care producătorii de țigarete, împreună cu autoritățile de aplicare a legii le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracțiunilor de evaziune fiscală și de contrabandă cu țigarete, este necesară clarificarea situației la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria și Bulgaria, precum și stabilirea unor atribuții specifice pentru poliția locală și jandarmerie, întrucât comerțul ilegal cu țigarete se desfășoară în zona de competență a acestora – piețe, oboare, stații de metrou.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare.