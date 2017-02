Semnificatiile zilei de 14 februarie

In 1888 este inaugurat Ateneul Român, in cladirea construita intre anii 1886 si 1888, pe baza de subscriptie publica, sub lozinca “Dati un leu pentru Ateneu”. In 1924 este fondata corporatia IBM.

In 1929 este infiintata Camera de Comert si Industrie din România. In 1946 incepe sa functioneze primul calculator electronic ENIAC, conceput in 1943, la Universitatea din Pennsylvania.

In 1961 este sintetizat pentru prima data elementul chimic 103 – Lawrenciu, la Univeristatea din California, de catre o echipa de fizicieni, condusa de Albert Ghiorso, experti in fizica nucleara, de la Laboratorul National Lawrence Berkeley.

In 1996 Biblioteca Apostolica a Vaticanului aproba pentru “Arhivele Statului Român” microfilmarea unor documente referitoare la istoria României.

In 2002 sunt repatriate ramasitele pamantesti ale lui Carol al II-lea si ale ultimei sale sotii – Elena Lupescu.

In 1869 se naste Charles Thomson Rees Wilson, fizician scoțian, laureat Nobel pentru Fizica in 1927; in 1931, Octavian Cotescu – actor român de teatru si film; in 1935, Grigore Vieru – poet român, membru de onoare al Academiei Române; in 1937, Paraschiv Oprea – dirijor, pianist si compozitor român; in 1946, Gil Dobrica – interpret român de muzica usoara; in 1963, Teodor Baconsky – teolog român, fost reprezentant al României la Vatican, secretar de Stat la Ministerul de Externe, iar in 1971, Gheorghe Muresan – baschetbalist român, fost jucator in NBA.

In 1549 moare Il Sodoma – pseudonimul lui Giovanni Antonio Brazzi – pictor renascentist italian; in 1779, James Cook – navigator englez; in 1821, Petru Maior – carturar iluminist, filolog si istoric român, reprezentant de frunte al Scolii Ardelene; in 1927, George Cosmovici – compozitor român; in 1970, Grigore Vasiliu Birlic – actor român de teatru si film, iar in 2015, Louis Jourdan – actor francez de film.