Vedete care au gemeni

In aceasta luna, Madonna a adoptat doua fetite gemene de 4 ani din Malawi. Gemenele vor trai alaturi de ceilalti copii ai divei: Lourdes, 20 de ani, Rocco, 16 ani, David, 11 ani, si Mercy James, 10 ani.

Sarah Jessica Parker si Matthew Broderick

SJP si Matthew Broderick au devenit de doua ori parinti. Fiul lor mai mare, James Wilkie, a fost nascut in anul 2002, in timp ce fetitele gemene Marion Loretta Elwell si Tabitha Hodge au venit pe lume prin intermediul unei mame surogat, in vara lui 2009.

Jennifer Lopez si Marc Anthony

J. si fostul ei sot au impreuna doi copii, gemenii de 8 ani Emme Maribel si Maximilian David, care apar adesea alaturi de vedeta pe Instagram.

Celine Dion si René Angélil