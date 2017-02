Semnificatiile zilei de 9 februarie

In 1945 este promulgata “Legea pentru epurarea presei” care prevedea sanctionarea cu admonestare scrisa, suspendarea activitatii intre 6 luni si 5 ani si interzicerea definitiva de a lucra in presa pentru acei ziaristi, publicisti si colaboratori ai presei care inainte de 23 august 1944 fusesera in slujba hitlerismului sau a fascismului, au fost scoliti de catre puterile Axei pentru propaganda in favoarea politicii lor sau au indemnat la acte de teroare, schingiuiri si omoruri.

In 1953 apare, in Franta, colectia “Livre de poche” care a cunoscut un succes remarcabil.

In 1969 are loc primul zbor de incercare al unui Boeing 747.

In 1977 postul de radio Europa Libera transmite scrisoarea deschisa prin care scriitorul Paul Goma se solidariza cu protestatarii anti-comunisti ai Chartei 77 din Cehoslovacia, reprezentand “actul de nastere” al dizidentei românesti.

In 1995 Alain Delon – actor, regizor si producator – primeste “Ursul de aur” pentru intreaga cariera, la Festivalul de film de la Berlin.

In 1998 are loc un atentat la Tbilisi, Gruzia, pe care Eduard Sevardnadze il traverseaza cu bine.

In 2001 reprezentantii Bisericii Catolice, Luterane si Reformate se reunesc pentru a analiza problema indulgentelor, pentru prima oara de la marea schisma din 1517.

In 1908 se naste Cicerone Theodorescu, poet român; in 1917, Oleg Danovski – balerin român; in 1943, Joe Pesci – actor american; in 1945, Mia Farrow – actrita americana; in 1945, Ionela Târlea-Manolache – atleta româna, iar in 1986, Ciprian Tatarusanu – fotbalist român.

In 1881 moare Fiodor Mihailovici Dostoievski, scriitor rus, autorul celebrelor romane “Crima si pedeapsa”, “Idiotul”,” Fratii Karamazov” si “Demonii”; in 1981, Bill Haley – solist vocal, compozitor si autorul primei piese rock and roll ajunsa in sectiunea pop in Top Billboard – “Crazy Man Crazy”; in 1994, Gherasim Luca – poet si prozator, aderent la miscarea de avangarda, care a semnat si sub pseudonimele Costea Sar si Petre Malcoci, iar in 2016, Alexandru Vulpe – istoric si arheolog român, membru corespondent al Academiei Române.