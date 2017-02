Semnificatiile zilei de 8 februarie

In 1856 Barbu Stirbei decreteaza desfiintarea robiei in Tara Româneasca.

In 1859 are loc intrarea triumfala a lui Alexandru Ioan Cuza in Bucuresti, dupa dubla sa alegere ca domn al Principatelor Române.

In 1880 Franta, Germania si Marea Britanie recunosc independenta de stat a României.

In 1915 are loc premiera controversatului film al lui D. W. Griffith, “The Birth of a Nation” – “Nasterea unei natiuni”, la Los Angeles.

In 1916 scriitorul Tristan Tzara creeaza un nou curent de avangarda – “dadaismul” – aflat, conform legendei, la Zürich, in cafeneaua “Cabaret Voltaire”.

In 1919 are loc primul zbor comercial aerian Paris – Londra.

In 2003 Bagdadul preda inspectorilor ONU documentele referitoare la programele de armament nuclear si biochimic de pe teritoriul Irakului.

In 2006 egiptologul american Otto J. Schaden face publica descoperirea unui nou mormant de faraon in Valea Regilor.

In 1828 se naste Jules Verne, scriitor francez, creator al romanului stiintific de anticipatie; in 1834, Dimitri Ivanovici Mendeleev – chimist, creatorul “legii periodicitatii” si al sistemului periodic al elementelor; in 1925, Jack Lemmon – actor american de teatru si film; in 1941, Nick Nolte – actor american, iar in 1977, Rick Ross – rapper american.

In 1587 moare Maria Stuart, regina Scoției executata in urma condamnarii la moarte prin decapitare; in 1979, Alexandru A. Philippide – scriitor, lingvist, filolog, laureat al Premiului Herder in anul 1965; in 1983, Grigore Bastan – primul general parasutist roman; in 2009, Marian Cozma – handbalist roman, iar in 2014, Maicon Pereira de Oliveira – fotbalist brazilian.