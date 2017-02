Semnificatiile zilei de 6 februarie

In anul 131 este atestata documentar Rosia Montana, fiind infiintata de catre romani in timpul domniei lui Traian, sub numele de Alburnus Maior.

In 1696 iese de sub tiparul tipografiei instalate la manastirea Snagov, prima tiparitura – “Oranduiala slujbei Sfintilor Constantin si Elena” – carte publicata sub ingrijirea lui Antim Ivireanul si dedicata lui Constantin Brâncoveanu.

In 1866 Bogdan Petriceicu Hasdeu editeaza revista saptamanala satirico-umoristica “Satyrul”.

In 1886 chimistul german Clemens Winkler descopera un nou element chimic pe care-l va numi “germaniu”.

In 1898 are loc, la Paris, premiera “Poemei române” compusa de George Enescu, fiind prima sa aparitie publica in calitate de compozitor, la varsta de 16 ani.

In 1945 apare Decretul-lege privind statutul nationalitatilor, potrivit caruia toti cetatenii sunt egali in fata legii si se bucura de aceleasi drepturi civile si politice, fara deosebire de rasa, nationalitate, limba sau religie; statutul prevedea astfel pedepsirea prin lege a manifestarilor urii de rasa sau a nationalismului.

In 1948 echipa feminina de tenis de masa a României cucereste locul al treilea la campionatul mondial de tenis de masa desfasurat la Londra.

In 1952 Elisabeta a II-a este proclamata Regina a Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.

In 1954 compania Mercedes introduce in fabricatie modelul sport de lux 300 SL.

In 1991 Ministerul Român de Externe anunta desfiintarea, in maximum 6 luni, a tuturor structurilor militare ale Tratatului de la Varsovia, la fel ca toate statele membre ale pactului, decizie care va duce, la 1 iulie 1991, la semnarea, la Praga, a “Protocolului de incetare a valabilitatii Tratatului de la Varsovia” incheiat la 15 mai 1955.

In 1867 se naste Dimitrie Voinov, zoolog, histolog si citolog român, membru al Academiei Române; in 1889, Krikor H. Zambaccian – colectionar si critic de arta român; in 1908, Geo Bogza – scriitor si ziarist român, membru al Academiei Române; in 1912, Eva Braun – fotograf german, sotia lui Adolf Hitler; in 1917, Zsa Zsa Gabor – actrita de film de origine maghiara; in 1945, Bob Marley – interpret jamaican de muzica reggae; in 1962, Axl Rose – membru al trupei Guns N’ Roses; in 1968, Catalin Crisan – interpret român de muzica usoara, iar in 1978, Sanda Nicola – jurnalist român.

In 1793 moare Carlo Goldoni, dramaturg italian; in 1918, Gustav Klimt – pictor austriac; in 1993, Dan Constantinescu – compozitor român; in 1995, Nicolae Simionescu – biolog român, membru al Academiei Române, iar in 2011, Gary Moore – muzician irlandez, membru al formatiilor Skid Row si Thin Lizzy.