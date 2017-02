Horoscopul saptamanii 6 – 12 februarie 2017

BERBEC

Abia in weekend va veti relaxa deoarece in restul saptamanii veti fi ocupati cu sarcinile de la serviciu si cele de acasa. Aveti multe treburi de terminat si cei din familie va acorda un sprijin fara de care nu veti reusi.

TAUR

S-ar putea sa incepeti saptamana cu un castig financiar ce va va ridica moralul. Pastrati-va calmul si nu iscati certuri la locul de munca sau acasa. Un pic de diplomatie in plus nu strica. Nu aruncati vina pe cine nu trebuie. Puteti jigni foarte usor!

GEMENI

Ii eclipsati pe toti in ceea ce priveste emotivitatea si realizarile. Forta intelectului vine dupa o perioada cu mult stres si cu probleme, in general de organizare. Prietenii va fac o invitatie intr-o calatorie. Daca raspundeti favorabil, nu uitati sa luati in bagaje doar strictul necesar.

RAC

Primiti o invitatie la o intalnire romantica de la o persoana cunoscuta si acest lucru va ia prin surprindere. Sunteti prea ocupati cu munca si nu va mai ganditi si la sufletul dumneavoastra. Lasati macar pe cei dragi sa se ocupe de acest aspect.

LEU

Comunicarea este punctul forte al acestei saptamani. Sunteti mult prea preocupati sa vorbiti despre dumneavoastra decat sa-i mai si ascultati pe cei din jur. Amintiti-va ca aveti doua urechi si o gura si puteti asculta mai mult decat sa va vaicariti.

FECIOARA

Saptamana ce urmeaza este foarte importanta pentru dumneavoastra. S-ar putea sa va schimbati tacticile de afaceri sau chiar sa va orientati spre o alta ocupatie. Ar putea fi o provocare ce o sa va acapareze toate fortele si concentrarea.

BALANTA

Preocuparile legate de casa, familie si de persoana iubita va domina gandurile. Aveti proiecte serioase in ceea ce priveste renovarea locuintei si imbunatatirea stilului de viata. Calculati bine bugetul existent si orientati-va spre o refinantare daca nu va ajunge.

SCORPION

O disputa va pune in garda si deveniti suspiciosi cu cine nu trebuie. Cercul de prieteni se strange usor si daca nu luati masuri va veti trezi singuri intr-un timp record. Vreti un sfat? Ganditi pozitiv, incercati sa simtiti intangibilul si sa atingeti imposibilul.

SAGETATOR

Cei care nu si-au gasit inca sufletul pereche vor traversa o perioada propice identificarii unei relatii echilibrate chiar daca la inceput isi vor privi partenerul cu ochi indoielnici. In rest, zilele saptamanii sunt multumitor de benefice si va veti incarca cu mult optimism.

CAPRICORN

Cautati sfaturile unor prieteni sau a unor cunostinte mai experimentate pentru a rezolva o problema ce va framanta de cateva zile. Stresul isi pune amprenta asupra temperamentului dumneavoastra iar gasirea unei solutii va poate reduce din tensiunea acumulata.

VARSATOR

Veti fi in forma maxima si treceti cu brio toate provocarile. S-ar putea sa descoperiti si un nou domeniu de studiu pe care veti dori sa-l aprofundati cu mult interes. La sfarsitul saptamanii petreceti alaturi de partener, caruia trebuie sa-i dezvaluiti cat de mult il iubiti.

PESTI

Din punct de vedere profesional mintea dumneavoastra se situeaza la cote extrem de active si veti avea nevoie de o anumita stare pentru a va hrani gandirea. In weekend s-ar putea sa mergeti intr-o excursie, poate chiar pentru promovarea afacerilor, insa mai multa relaxare nu strica niciodata.