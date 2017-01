Semnificatiile zilei de 24 ianuarie

MICA UNIRE, sau unirea celor doua state – Moldova si Tara Româneasca, reprezinta inceputul infapturii viitorului nou stat, ROMÂNIA. La 24 ianuarie 1859, Adunarea Electiva a Tarii Românesti se pronunta pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza – domnul ales al Moldovei, realizandu-se astfel, de facto, Unirea Principatelor Române. In Moldova, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul “Partidei Nationale”, este ales in unanimitate la 5 ianuarie 1859.

In contextul discutiilor despre unirea celor doua principate, in 1857 Marile Puteri acorda acestora dreptul organizarii unui „referendum” despre Unire. Astfel se constituiau adunari Ad-hoc, in care se discutau alegerile pentru Divanurile Ad-hoc, care urmau sa se pronunte asupra organizarii politice si sociale a tarilor române. Intrucat in textul Conventiei de l Paris din 1858 nu se stipula ca domnii alesi in cele doua Principate sa fie persoane separate, conducatorii luptei nationale au decis ca tot el sa fie desemnat si conducatorul Tarii Românesti. Cea mai stringenta problema ramanea acum recunoasterea internationala a alegerilor. Faptul implinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta si de Austria drept o incalcare a Conventiei de la Paris. Marele merit al lui Cuza a fost ca a reusit sa aduca recunoasterea internationala a Unirii Principatelor Române si, prin reformele sale din toate domeniile, a pus bazele statului român modern. Venirea ulterioara pe tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I – care se bucura atat de sprijinul Frantei, cat si de cel al Prusiei – a facut ca actul de la 1859 sa fie ireversibil. Din 1866, potrivit Constitutiei promulgate la 1 iulie, Principatele Unite incep sa se numeasca oficial România. In 1862 are loc deschiderea primului Parlament unic al României la Bucuresti; domnitorul Alexndru Ioan Cuza proclama in mod solemn, in fata Adunarilor Moldovei si Tarii Românesti, “Unirea definitiva a Principatelor”, iar orasul Bucuresti este proclamat capitala tarii.

In 1864 apare Legea privind infiintarea Curtii de Conturi.

