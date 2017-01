Semnificatiile zilei de 23 ianuarie

In 1821 se declanseaza Revolutia condusa de Tudor Vladimirescu, odata cu proclamatia acestuia adresata locuitorilor Tarii Românesti, chemandu-i la lupta impotriva oranduirii.

In 1946 are loc prima reuniune a Consiliului Economic si Social al ONU.

In 1955 are loc, la Paris, prima auditie a “Simfoniei de camera pentru 12 instrumente”, de George Enescu.

In 1981 Sectorul Agricol Ilfov devine parte component a Municipiului Bucuresti.

In 1986, in cadrul Rock and Roll Hall of Fame, sunt introdusi primii membri: Little Richard, Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis si Elvis Presley.

In 1991 este semnat, la Bucuresti, Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare.

In 1997 Guvernul elvetian anunta acordul privind crearea unui fond “de ajutorare a victimelor Holocaustului”.

In 2001 Camera Lorzilor a Parlamentului Marii Britanii adopta o lege care autoriza clonarea embrionilor umani in scopuri stiintifice.

In 1783 se naste Stendhal (Marie-Henri Beyle), scriitor francez; in 1832, Édouard Manet – pictor francez; in 1840, Ernst Karl Abbe – fizician german, pionier al instrumentelor optice; in 1922, Grigore Bastan – primul general parasutist român; in 1928, Mircea Horia Simionescu – scriitor român; in 1940, Ileana Malancioiu – poeta româna, membru correspondent al Academiei Române; in 1970, Constantina Dita-Tomescu – atleta româna, iar in 1982, Oceana, cantareata germana.

In 1744 moare Giambattista Vico, filosof italian; in 1888, Eugène Labiche – dramaturg francez; in 1963, Constantin Bedreag – fizician român; in 1989, Salvador Dalí – pictor, grafician si eseist spaniol; in 2000, Ecaterina Cioranescu-Nenitescu – personalitate a chimiei românesti, membra a Academiei Române; in 2004, Helmut Newton – artist fotograf german, iar in 2016, Elisabeta Polihroniade – mare maestru international a sahului.