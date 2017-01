Semnificatiile zilei de 22 ianuarie

In 1506 este intemeiata oficial Garda Elvetiana a Vaticanului.

In 1862 se formeaza primul guvern unitar al României, condus de Barbu Catargiu.

In 1939 este divizat, pentru prima oara, un atom de uraniu in cadrul Universitatii Columbia.

In 1952 ia fiinta Institutul National de Geronto-Geriatrie “Dr. Ana Aslan”.

In 1981 are loc, la Academia Franceza, prima sedinta de receptie in cinstea unei femei, scriitoarea Marguerite Yourcenar, autoarea romanului istoric “Memoriile lui Hadrian”.

In 1983 Björn Borg se retrage din tenis dupa ce castiga de 5 ori consecutiv turneul de la Wimbledon.

In 1995 Israelul marcheaza implinirea a 50 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz – Birkenau, Polonia.

In 1999 este semnata, la Bucuresti, Conventia dintre guvernul român si cel bulgar privind recunoasterea reciproca a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutiile de invatamant si a titlurilor stiintifice din cele doua state; legea pentru ratificarea Conventiei a fost promulgata la 1 noiembrie 1999.

In 1561 se naste Francis Bacon, filosof englez; in 1788, Lord George Gordon Byron – poet englez; in 1885, Gheorghe Demetrescu – astronom si seismolog român; in 1920, Chiara Lubich – fondatoarea Miscarii Focolare; in 1936, George Motoi – actor român de teatru si film si regizor de teatru, iar in 1966, Ecaterina Szabo – gimnasta româna.

In 1957 moare Coriolan Tataru, medic dermatolog, decan al Facultatii de Medicina din Cluj si primar al Clujului in perioada 1931-1932; in 1993, Kobo Abe – scriitor, fotograf si inventator japonez, iar in 2008, Heath Ledger – actor australian.