Cele mai bune vitamine pentru un păr mai sănătos

Ai încercat o mulţime de produse pentru a-ţi ajuta părul să fie mai sănătos, să-i stopezi căderea, dar niciunul nu a funcţionat? Nu înceta să cauţi cele mai eficiente soluţii şi şampoane, însă dublează această grijă specială pentru părul tău şi cu un aport de vitamine.

Noi am făcut un top cu cele mai bune vitamine care îţi vor ajuta părul din interior. Tu alegi dacă vei apela un supliment alimentar sau la alimente care conţin aceste substanţe atât de benefice.

Vitamina A

Toate celulele au nevoie de vitamina A pentru creştere, inclusiv părul, ţesutul cu cea mai rapidă creştere în corpul uman. Vitamina A ajută, de asemenea, la glandele pielii prin provocarea unei substanţe uleioase numită sebum. Sebumul hidratează scalpul şi ajută la menţinerea sănătoasă a părului. Dietele cu deficit de vitamina A pot duce la mai multe probleme, inclusiv căderea părului.

Deşi este vitală, prea multă vitamina A poate fi periculoasă. Studiile arată că o supradoză de vitamina A poate contribui de asemenea la pierderea părului. Cartofii dulci, morcovii, dovlecii, spanacul şi varza creaţă sunt toate bogate în betacaroten, care este transformat în vitamina A. Vitamina A poate fi de asemenea găsită în produsele de origine animală, cum ar fi laptele, ouăle şi iaurtul.

Vitamina B

Una dintre cele mai cunoscute vitamine pentru creşterea părului este vitamina B, numita biotină. Studiile leagă deficitul de biotina cu pierderea părului, iar tratamentele cu această vitamină au eficienţă maximă.

Cu toate acestea, deficienţa este foarte rară, deoarece vitamina B apare în mod natural într-o gamă largă de produse alimentare. Vitamina B ajută, de asemenea, la crearea de celule roşii din sânge care transportă oxigen şi substanţe nutritive pentru a oferi sănătate scalpului şi foliculilor părului. Aceste procese sunt importante pentru creşterea părului.

Puteţi obţine vitamina B din multe alimente, inclusiv cereale integrale, migdale, carne, peşte, fructe de mare şi orice alte frunze comestibile de culoarea verde închis.

Vitamina C

Vitamina C este un antioxidant puternic care ajută la protejarea împotriva stresului oxidativ provocat de radicalii liberi. În plus, corpul tău are nevoie de vitamina C pentru a crea o proteină cunoscut sub numele de colagen – o parte importantă a structurii părului. Vitamina C ajută de asemenea la absorbţia de fier a organismului, un mineral necesar pentru creşterea părului.

Căpşunile, ardeii, guavele şi fructe citrice sunt surse bune de vitamina C.

Vitamina D

Nivelurile scăzute de vitamina D sunt legate de alopecie, un termen tehnic pentru pierderea părului. De asemenea, cercetările arată faptul că vitamina D poate ajuta la crearea de noi foliculi – porii mici la nivelul scalpului din care creşte părul. Vitamina D este concepută pentru a juca un rol vital în producţia de păr, dar cele mai multe cercetări se concentrează asupra receptorilor de vitamina D. Rolul real al vitaminei D în creşterea părului este necunoscut.

Acestea fiind spuse, cei mai mulţi oameni nu primesc suficientă vitamina D şi o idee bună ar putea fi creşterea aportului acesteia! Corpul tău produce vitamina D prin contact direct cu razele soarelui.

Sursele alimentare de vitamina D includ peştele gras, uleiul de ficat de cod, unele ciuperci şi alimente fortificate.

Sursa: www.csid.ro