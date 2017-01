Semnificatiile zilei de 18 ianuarie

In 1733 este adus la o gradina zoologica din Boston primul urs polar prezentat public vreodata in SUA.

In 1799 este brevetata prima instalatie de produs hartie, de catre francezul Louis Robert.

In 1847 Franz Liszt concerteaza la Iasi, in casa vistiernicului Alecu Bals.

In 1860 ia fiinta liceul Gheorghe Lazar din Bucuresti.

In 1878 Spiru Haret isi ia doctoratul in matematici la Sorbona.

In 1887 Lazar Edeleanu reuseste prima sinteza a amfetaminei la Universitatea Friedrich-Wilhelms.

In 1919 este fondata compania Bentley Motors.

In 1977 se descopera ca misterioasa “boala a legionarilor” este cauzata de o bacterie denumita astazi Legionella.

In 1999 are loc inaugurarea, la Bucuresti, a Centrului de Formare Diplomatica si Relatii Internationale (CFDRI).

In 2005 compania “Airbus” lanseaza, la Toulouse, avionul A380 – cel mai mare aparat de zbor din lume destinat transportului civil.

In 1689 se naste Montesquieu, scriitor si filosof reprezentativ al iluminismului francez; in 1848, Ioan Slavici – nuvelist, romancier, memorialist, dramaturg si gazetar român; in 1886, Stefan Dimitrescu – pictor român; in 1892, Oliver Hardy – actor american, cunoscut pentru personajul sau Bran, din “Stan si Bran”; in 1904, Cary Grant – actor american de origine engleza; in 1955, Kevin Costner – actor si regizor american; in 1961, Carmen Tanase – actrita româna de teatru si film, iar in 1978, Bogdan Lobont – fotbalist român.

In 1878 moare Antoine César Becquerel, fizician francez, pionier al studiului fenomenelor electrice si luminescente; in 1936, Rudyard Kipling – scriitor englez, autorul “Cartii Junglei”, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 1907; in 2009, Grigore Vieru – poet român, membru de onoare al Academiei Române, iar in 2011, Cristian Paturca – cantaret si compozitor român.