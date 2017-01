Loredana concert in Bacau de Ziua Femeii!

Anul acesta, primavara vine cu cele mai frumoase sentimente! Loredana incepe pe 1 martie turneul national “Sentimente”, care va cuprinde concerte in mai multe orase din Romania. Pe 8 martie, de Ziua Femeii, artista va sustine un concert grandios acasa, in Bacau, la Teatrul de Vara “Radu Beligan”.

Turneul se va desfasura potrivit calendarului de mai jos. Toate concertele vor incepe la ora 19.30.

1 martie – Craiova – Sala Polivalenta

2 martie – Ramnicu Valcea – Sala Sporturilor “Traian”

3 martie – Pitesti – Casa de Cultura a Sindicatelor

6 martie – Brasov – Teatrul “Sica Alexandrescu”

7 martie – Iasi – Casa de Cultura a Studentilor

8 martie – Bacau – Teatrul de Vara “Radu Beligan”

13 martie – Constanta – Casa de Cultura a Sindicatelor

14 martie – Galati – Casa de Cultura a Sindicatelor

15 martie – Buzau – Sala Sporturilor “Romeo Iamandi”

16 martie – Ploiesti – Casa de Cultura a Sindicatelor

In noiembrie anul trecut, Loredana a sustinut, pentru al cincilea an consecutiv, un concert grandios la Sala Palatului. Show-ul Sentimente a fost asemenea unei usi deschise direct in sufletul artistei. Spectatorii au calatorit prin viata si activitatea Loredanei, trecand de la speranta si inocenta copilariei pana la recunostinta dragostei. Loredana a uimit, ca de fiecare data audienta cu un show complex, un spectacol multisenzorial.

Loredana, artista care a revolutionat arta spectacolului in Romania, va aduce o primavara de Sentimente, adaptand productia de la Sala Palatului pentru toti cei care nu au putut ajunge in Bucuresti! Cu o cariera de 30 de ani in care s-a reinventat si a inovat continuu, asa cum nu a mai facut-o vreodata un alt artist roman, Loredana este un icon al industriei muzicale.

Biletele pentru concertul Sentimente pe care Loredana il va sustine in Bacau se gasesc la Teatrul de Vara “Radu Beligan” si online, pe eventim.ro, bilete.ro. In functie de categorie, pretul unui bilet este de: 100 lei – categoria VIP, 80 lei – categoria I, 60 lei – categoria a II-a.