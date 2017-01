Semnificatiile zilei de 16 ianuarie

In 1605 iese de sub tipar prima editie a celebrului roman “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” a lui Miguel de Cervantes, la Madrid, Spania.

In 1632 are loc sedinta de anatomie, de la Amsterdam, in breasla chirurgilor, examinandu-se corpul unui criminal executat prin spanzurare, iar Rembrandt va picta in acelasi an “Ora de anatomie a doctorului Nicolaes Tulp”, inspirit de acest moment istoric pentru medicina.

In 1885 apare noul organ de presa junimist “România libera”.

In 1920 intra in vigoare un amendament la Constitutia SUA care interzicea fabricarea si consumul bauturilor alcoolice – “Legea prohibitiei” – in vigoare pana la 5 decembrie 1933.

In 1946 George Calinescu incepe, la Facultatea de Litere din Universitatea Bucuresti, cursul “Istoria literara ca stiinta inefabila si sinteza epica” cu lectia de deschidere intitulata “Sensul clasicismului”.

In 1969 studentul ceh Jan Palach, in varsta de 20 de ani, isi da foc, la Praga, langa cladirea Muzeului National, pentru a protesta impotriva invaziei armatei sovietice.

In 2005 Adriana Iliescu, in varsta de 67 de ani, devine cea mai varstnica femeie din lume care da nastere unui copil.

In 2006 Ellen Johnson Sirleaf devine prima femeie din Africa aleasa ca sef al statului, ca presedinte al Liberiei.

In 1749 se naste Vittorio Alfieri, scriitor și filozof Italian, considerat parintele tragediei italiene; in 1942, Aurel Dragos Munteanu – prozator si eseist român; in 1944, Elena Ghirvu-Calin – scriitoare româna; in 1948, John Carpenter – regizor American, iar in 1951, Radu Gheorghe – actor român.

In 1886 moare Amilcare Ponchielli, compozitor de opera italian; in 1901, Arnold Böcklin – pictor elvetian; in 1942, Carole Lombard – actrita americana, iar in 1981, Cornel Coman – actor român.