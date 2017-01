Horoscopul saptamanii 16 – 22 ianuarie 2017

Berbec

Se pare ca devii o piesa din ce in ce mai importanta pe tabla de sah a unor negocieri. Poate ca este vorba de o decizie importanta la serviciu, poate ca in familie urmeaza sa se ia niste hotarari privind achizitia unui lucru costisitor. In orice caz, puterea ta de decizie, instinctele de care dai dovada, atitudinea pe care o manifesti, s-ar putea sa-i faca pe cei din jur sa apeleze din ce in ce mai mult la sfaturile tale. Incearca totusi sa-ti delimitezi teritoriu, pentru ca daca esti prea dragut cu toata lumea, risti sa-ti fie incalcat liberul arbitru. Esti o persoana calma pe care cei din jur se pot baza si prin interactiunea cu tine isi pot recastiga linistea pierduta.

Taur

Saptamana aceasta iti recomand sa-ti folosesti toate intuitiile si instinctele specifice zodiei tale. Este vorba despre activitati de birou care necesita atentie, concentrare si un al saselea simt in depistarea si evitarea erorilor. Cine poate fi mai potrivit decat un taur mester in a face bani, care vine cu „antenele” ridicate si atent la cel mai mic detaliu. Cu siguranta ca vei demonstra ca esti persoana potrivita la locul potrivit si, in plus, cei din jur vor intelege ca esti o parte indispensabila a echipei. Un prieten sau o ruda mai in varsta are nevoie de ajutorul tau. S-ar putea sa fie vorba despre o problema de sanatate si sa trebuiasca sa-l duci la spital. Iti recomand, ca in timpul liber din aceasta saptamana, sa explorezi si latura ta aventuroasa. Relaxeaza-te, distreaza-te si vezi ca, spre sfarsitul saptamanii, s-ar putea chiar sa intalnesti o persoana draguta cu care sa incepi o relatie.

Gemeni

Esti prea agresiv cu felul in care comunici cu cei din jur. Intr-adevar ideile tale sunt bune, viziunea cu care privesti viitorul este ampla si indrazneata, insa modul in are incerci sa-ti impui punctul de vedere s-ar putea sa-i deranjeze pe cei din jur. In nici un caz in acest moment al existentei tale nu iti doresti niste dusmani suplimentari, asa incat pentru a evita aceasta previziune negativa da dovada de intelepciune si echilibru si vei vedea ca usile ti se vor deschide larg.

Rac

Racii devin din ce in ce mai magnetici, pe zi ce trece. Vor emana sexualitate prin toti porii si vor iesi in evidenta atragand multi admiratori. Esti avantajat mai ales daca esti femeie si daca lucrezi cu grupuri mari de oameni sau in diverse asociatii. Activitatile pe care le faci iti vor atrage castiguri materiale semnificative, sau un loc in consiliul de administratie. Te vei bucura sa constati ca relatia cu familia ta se imbunatateste si poti avea parte de multe surprize placute, cum ar fi o vorba buna, un sfat necesar, sau chiar un cadou consistent.

Leu

Se pare ca astrele iti zambesc si te sustin in casa carierei si a muncii, transformand aceasta saptamana intr-o perioada excelenta, pentru a-ti dedica toata atentia unor proiecte de serviciu. Ideile pe care le manifesti, spiritul organizatoric de care dai dovada vor atrage atentia unor persoane importante (sefi, coordonatori de proiect), care vor fi din ce in ce mai dispusi sa-ti acorde increderea lor. In curand, s-ar putea sa te bucuri chiar de o promovare sau de o marire salariala. Sfatul saptamanii este sa stai departe de toate barfele de la locul de munca

Fecioara

Daca la inceputul saptamanii te confrunti cu un blocaj, cu o forma de limitare, cu opozitia celor din jur, spre jumatatea saptamanii si spre sfarsitul acesteia vei vedea ca astrele iti intind o mana de ajutor, rasturnand dramatic situatia in favoarea ta. Stai linistit, nu-ti fa prea multe probleme si, mai ales, nu te panica deoarece lucrurile se vor rezolva de la sine, intr-un ritm alert. Un prieten sau o persoana draga te va lua prin surprindere cu un comportament total atipic si excentric. Fie va face o achizitie costisitoare si nefolositoare, fie va avea niste izbucniri emotionale care te vor lua prin surprindere. Iti recomand sa taci din gura si sa-l lasi sa se linisteasca de la sine.

Balanta

Ai multa intuitie saptamana aceasta si ea te va scoate din foarte multe probleme la locul de munca si in relatia cu persoana iubita. Va trebui sa faci adevarate piruete emotionale pentru a evita un conflict insa, nicio grija, vei sti sa vorbesti si sa-i hipnotizezi pe cei din jur. Vei avea surpriza placuta sa vezi cum persoane greu de abordat devin brusc interesate de vorbele tale. Sa fie oare coerenta cu care te exprimi? Sa fie oare faptul ca te-ai hotarat sa spargi gheata si din persoana timida care erai inainte sa devii o persoana sigura pe sine, care stie exact ce are de spus la momentul potrivit? In orice caz, reteta si ingredientul pe care le folosesti se pare ca dau roade asa ca tine-o tot asa. O intalnire romantica saptamana aceasta s-ar putea sa deschida drum larg unei relatii de lunga durata.

Scorpion

Daca vei da frau liber talentelor creatoare, saptamana aceasta, s-ar putea ca pana si tu sa fii surprins de ideile ingenioase pe care le vei manifesta. Ai incredere in instinctele tale. Semnul tau zodiacal este inzestrat cu un al saselea simt care il face sa se descurce, chiar si in cele mai complicate situatii. Ai incredere in instinctele tale si nu-ti fa griji in privinta celor din jur. Se vor descurca si ei de minune. Iti recomand sa inveti saptamana aceasta sa-ti temperezi atitudinea si emotiile pentru ca risti sa faci gafe serioase daca esti prins pe picior gresit si nu te controlezi. Fie poti vorbi prea mult sa-i deranjezi pe cei din jur, fie, dimpotriva, sa fii prea tacut in momente in care trebuia sa-ti manifesti propriile intentii si nevoi.

Sagetator

Comunicarea in afaceri si in iubire este foarte buna. Nu pari dispus sa faci compromisuri, de niciun fel, si iti negociezi cu mare hotarare pozitia sau onorariul in activitatile pe care le faci. Aceast hotarare ii determina pe cei din jur sa te ia in serios si sa te respecte mult mai mult decat o faceau pana acum. O femeie te ajuta intr-o asociere sau intr-o colaborare.

Capricorn

Cineva iti face o propunere tentanta legata de niste castiguri venite pe neasteptate, rapid si usor de obtinut. Fii totusi prudent pentru ca aceasta propunere s-ar putea sa ascunda niste lucruri mai putin placute. Poate ca aceasta persoana vrea sa profite de tine, poate ca esti tu prea naiv si nu vezi cursa care ti se intinde. Fii prudent, nu semna nicio hartie saptamana aceasta, asculta-i pe toti, fii prezent in actiunile pe care la faci si vei vedea ca spre sfarsitul saptamanii vei gasi si solutia la toate problemele tale.

Varsator

Sectorul relatiei cu copiii (indiferent daca este vorba de proprii tai copii sau de tineri) este bine aspectat. Saptamana aceasta sectorul cel mai bine aspectat este cel al deciziilor, planificarilor si aliantelor pe care ai dori sa le inchei. Deciziile pe care le vei lua in urmatoarele zile vor fi importante pentru bunastarea si viitorul tau. Iti recomand sa nu iti plangi de mila pentru stagnarea de care te ciocnesti. Astral este o perioada de reevaluare, de transformare, insa incearca sa nu te mai complaci in situatia actuala. Daca vrei sa evoluezi, daca vrei sa prinzi din zbor unele oportunitati, atunci iesi din casa si incearca sa iti revitalizezi relatiile sociale.

Pesti

Saptamana aceasta trebuie sa lasi deoparte lenea, lancezeala si orice alte scuze ai mai gasi si sa te pui pe treaba. Astrele sunt de partea ta si te ajuta in tot ce faci, iar cu o astfel de sustinere astrala te vei intalni foarte rar. E foarte important sa faci ce stii tu cel mai bine: sa vorbesti si sa iesi in public, pentru ca vei reusi sa atragi de partea ta multe persoane de care vei avea nevoie mai tarziu. Pericolul cel mai mare va fi pe sectorul financiar, unde vei face o multime de cheltuieli fara cap. Ai grija cu ce prieteni umbli, pentru ca s-ar putea sa se foloseasca de tine si sa te bage in tot felul de necazuri. Fereste-te de persoane de la drum (cunoscute prin internet, prieteni plecati peste hotare) pentru ca in aceste zile vor fi o adevarata piaza rea pentru tine.