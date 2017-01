Semnificatiile zilei de 15 ianuarie

Astazi este Ziua Nationala a Culturii, initiata in 2011. Data a fost aleasa in cinstea lui Mihai Eminescu, nascut pe 15 ianuarie 1850. Initiatorii proiectului de lege mentionau ca: ”’Ziua Culturii Nationale va fi, in viziunea noastra, o zi in care nu numai celebram un mare creator, dar si o zi de reflectie asupra culturii române, in genere, si a proiectelor culturale de interes national”.

Exista precedente pentru aceasta sarbatoare si in alte tari europene. Astfel, in Spania, Ziua Culturii a fost aleasa in ziua mortii lui Miguel de Cervantes, iar in Portugalia, in ziua in care s-a nascut Luis de Camoes. Si autoritatile din Republica Moldova au hotarat ca ziua de nastere a lui Mihai Eminescu sa devina Ziua Culturii Nationale.

Mihai Eminescu s-a nascut la 15 ianuarie 1850, la Botosani. A fost poet, prozator, dramaturg si jurnalist, socotit de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura româna. A fost activ in societatea Junimea si a lucrat ca redactor la Timpul. A publicat primul sau poem la varsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat sa studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost daruite Academiei Române de Titu Maiorescu, in 1902. A murit la 15 iunie 1889, la 39 de ani, la Bucuresti, iar la 17 iunie a fost inmormantat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. A fost ales, post-mortem, in 1948, membru al Academiei Române.

In 1759 se deschide pentru marele public ”The British Museum”.

In 1834 se deschide, pe langa Societatea Filarmonica din Bucuresti, “Scoala de muzica vocala, de declamatie si de literature” ce avea menirea de a pregati actori calificati, directorul scolii fiind Ion Heliade Radulescu.

In 1870 Ministrul de Externe adreseaza marilor puteri europene o nota prin care cere recunoasterea oficiala a denumirii de România.

In 1943 este finalizata constructia cladirii Pentagon-ului american.

In 2001 se naste proiectul colaborativ Wikipedia, bazat pe o idee a lui Jimmy Wales.

In 2005 este lansat primul volum al editiei facsimilate a manuscriselor eminesciene sub egida Academiei Române; iar in 2006 sunt prezentate urmatoarele cinci volume ale editiei facsimilate a manuscriselor lui Mihai Eminescu, la Biblioteca Academiei.

In 1622 se naste Molière (Jean–Baptiste Poquelin), dramaturg si actor francez; in 1894, Ecaterina Teodoroiu – “eroina de la Jiu” cazuta in luptele de la Marasesti; in 1919, Boris Cazacu – lingvist si filolog român; in 1929, Martin Luther King – laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1964, cunoscut militant pentru apararea drepturilor civile ale populatiei de culoare, iar in 1975, Florentin Petre – fotbalist român.

In 1568 moare Nicolaus Olahus, umanist si istoric de origine româna, arhiepiscop de Esztergom si guvernator al Ungariei; in 1919, Roza Luxemburg – unul dintre liderii miscarii comuniste germane; in 1980, Constantin Motas – zoolog, biolog, ecolog si hidrobiolog român, membru al Academiei Române, iar in 2004, Felicia Melescanu – jurnalist de televiziune.