Semnificatiile zilei de 14 ianuarie

Astazi, in India are loc Festivalul Zmeelor (“Makar Sankranti” sau “Uttarayani”), ce se desfasoara in nordul tarii si constituie primul semn al primaverii. Festivalul Sankranti nu are legatura cu religia, insa exista si un element cu semnificatie spirituala: spalarea in Gange pentru innoirea trupului. Sarbatoarea cuprinde o multitudine de manifestari culturale, insa inaltarea zmeelor este cea mai indragita.

In 1506 este descoperit, la Roma, grupul statuar grec “Laocoon si fiii sai”, cu o inaltime de 2,42 de metri, executat din marmura alba, apartinand perioadei elenistice.

In 1557 apare prima carte tiparita de diaconul Coresi, la Brasov, “Octoihul”, in limba slavona.

In 1876 este brevetat telefonul de catre Alexander Graham Bell, in urma depunerii unei cereri de brevet la Biroul pentru brevete din New York, cu 2 ore mai devreme decat Elisha Gray.

In 1993 apare primul numar al revistei “Dilema”, publicatie editata de Fundatia Culturala Româna, avandu-l ca editor-fondator pe Andrei Plesu.

In 2004 Steagul cu cinci cruci a redevenit drapel national al Georgiei, dupa o pauza de aproximativ 500 de ani.

In 2006 are loc o explozie la mina din Anina, cauzata de acumularea de gaze, care ucide 7 oameni.

In 1819 se naste Dimitrie Bolintineanu, poet român; in 1841, Berthe Morisot – pictorita franceza impresionista, eleva lui Corot si Monet; in 1939, Maria Amarghioalei – cantareata si dansatoare româna, cunoscuta sub numele Naarghita; in 1941, Faye Dunaway – actrita americana; in 1952, Calin Popescu Tariceanu – politician român; in 1953, Victor Socaciu – solist vocal folk-pop, instrumentist român, iar in 1978, Costi Ionita – cantaret, compozitor si producator muzical român.

In 1676 moare Francesco Cavalli, compozitor italian; in 1742, Edmond Halley – astronom, matematician, cartograf, geograf si meteorolog englez; in 1898, Lewis Carroll – prozator, matematician, logician, cleric si fotograf englez; in 1905, Ernst Karl Abbe – fizician german, care a elaborat teoria formarii imaginilor in microscop si a adus contribuții fundamentale la constructia instrumentelor optice, iar in 1957, Humphrey Bogart – actor american.