In data de 14.01.2017, in jurul orei 9.30, s-a produs o avarie la conducta de transport apa bruta din barajul Poiana Uzului, pe tronsonul dintre Stejarul si Statia de Tratare Barati, in localitatea Valea Budului.

Ca urmare a acestui fapt s-a oprit furnizarea apei din aceasta sursa si se va restrictiona programul de furnizare al apei in mun. Bacau si com. Margineni, pentru zilele de 14-15.01.2017, in functie de consumurile inregistrate si stocurile de apa din rezervoare.