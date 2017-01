Semnificatiile zilei de 13 ianuarie

Astazi in India are loc “Festivalul Camilei”, in orasul-cetate Bikaner, la care participa oameni din intreaga lume pentru a vedea spectacolul fabulous oferit de camile si proprietarii lor, imbracati deopotriva cu straie si biruterii pretioase.

In Rusia este sarbatorita Ziua Presei, celebrandu-se aparitia, in 1703, a primului cotidian rusesc, „Vedomosti”, la Sankt-Petersburg. I

n 1854 este patentat primul acordeon, pe teritoriul american.

In 1910 are loc prima transmisie radiofonica de opera: Enrico Caruso cantand pe scena Metropolitan din New York este captat la 30 de km distanta.

In 1918 Guvernul Rusiei Sovietice intrerupe relatiile diplomatice cu România , iar in legatura cu tezaurul României, sovietul comisarilor poporului rus declara: “Tezaurul României, aflat in pastrare la Moscova, se declara intangibil pentru oligarhia româna. Puterea sovietica isi asuma raspunderea de a pastra acest tezaur pe care il va preda in mainile poporului român”.

In 1926 România adera la Conventiile de la Geneva din 1923 referitoare la regimul international al cailor ferate si la simplificarea formalitatilor vamale.

In 1942 producatorul american de automobile, Henry Ford, primeste brevetul pentru automobilul din plastic, care era cu 30% mai usor decat o masina obisnuita.

In 1993 este semnata, la Paris, “Conventia cu privire la interzicerea elaborarii, producerii, depozitarii si utilizarii armamentului chimic si lichidarea acestuia”, care va intra in vigoare la 29 aprilie 1997.

In 2006 este inaugurata Statia Law-Racovita, prima statie româneasca permanenta de cercetare si explorare din Antarctica. In 1879 se naste Ion Borcea, naturalist român; in 1927, Sydney Brenner – biolog sud-african, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicina in 2002 , iar in 1972, Toni Tecuceanu – actor român. In 1929 moare Wyatt Earp, unul dintre cei mai cunoscuti pistolari din Vestul salbatic; in 1941, James Joyce – scriitor irlandez, de limba engleza, fondatorul romanului modern; in 1945, Zavaidoc (Marin Teodorescu) – renumit cantaret din perioada interbelica; in 1958, Dan Botta – poet, eseist si dramaturg român, iar in 2014, Mihai (Misu) Fotino – actor român.