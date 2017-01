Semnificatiile zilei de 12 ianuarie

In 1840 “Eforia Scoalelor” emite actul prin care se decide ca tiganii au dreptul de a invata alaturi de toti ceilalti cetateni. In 1848 izbucneste “Revolutia de la 1848” in Italia, la Palermo.

In 1908 este emis primul mesaj radio pe distanta lunga din Turnul Eiffel.

In 1929 este lansata prima emisiune radio “Ora copiilor”.

In 1957 este creata “Conferinta permanenta a puterilor locale si regionale din Europa”, actualul “Congres al puterilor locale si regionale din Europa”, reunind in cadrul Consiliului Europei alesii colectivitatilor locale si regionale.

In 1984 reincepe procesul de restaurare a marilor piramide din Egipt.

In 1990 este zi de doliu national in memoria victimelor Revolutiei din decembrie 1989.

In 1998 este semnat, la Paris, un “Protocol privind interzicerea clonarii umane” de reprezentantii a 19 tari europene, printre care si România, aceste fiind primul text de drept international constrangator elaborat in acest domeniu.

In 1876 se naste Jack London, scriitor englez; in 1895, Sándor Földes (pseudonim literar: Pál Ács) – scriitor, poet, jurnalist si redactor al radiodifuziunii maghiare, exponent al expresionismului; in 1910, Luise Rainer – actrita germana; in 1939, Rodica Tapalaga – actrita româna; in 1951, Kirstie Alley – actrita americana; in 1967, Per Gessle – muzician suedez, membru al trupei Roxette, iar in 1984, Romeo Surdu – fotbalist român.

In 1866 moare Aron Pumnul,carturar român, lingvist, filolog, participant la evenimentele Revolutiei de la 1848 din Transilvania; in 1976, Agatha Christie – scriitoare engleza de romane politiste, iar in 1983, Lucian Predescu – istoriograf, scriitor si publicist român.